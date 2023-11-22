快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

新北立委登記 藍找連勝文助陣、綠以「聚沙成塔」象徵民意

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨立委吳琪銘在市議員卓冠廷、廖宜琨、林銘仁、彭一書、等人陪同，在選委會外舉辦「聚沙成塔」活動。記者江婉儀／攝影
民進黨立委吳琪銘在市議員卓冠廷、廖宜琨、林銘仁、彭一書、等人陪同，在選委會外舉辦「聚沙成塔」活動。記者江婉儀／攝影

2024立委選舉登記第3天 ，新北市今天有6人登記，新北第四選區立委參選人蔣欣璋找國民黨副主席連勝文及多名市議員陪同助陣，喊話要政黨輪替，選出會做事的立委；民進黨立委吳琪銘則以「聚沙成塔」，象徵過去8年聚集土城三峽的民意，將帶著民意到國會為地方繼續發聲。

今天上午分別為民進黨立委羅致政、立委參選人何博文及國民黨立委參選人蔣欣璋前來登記，下午則有立委吳琪銘、賴品妤來登記，林淑芬則請助理代理登記。

蔣欣璋今天找來連勝文及市議員陳偉杰、江怡臻、王威元、戴湘儀、呂家愷等人助陣，支持者高喊「挺欣璋選新莊」、「蔣欣璋凍蒜」，蔣欣璋認為，現任立委沒有幫在地發聲，根本是成天喊口號、只聽黨意不聽民意的橡皮圖章，他喊出要政黨輪替，選出會做事的立委，為新莊在地服務。

何博文則說，他這次參選提出6大面向的政策，搭配每日勤跑基層，試圖在現任立委的龐大資源攻勢之下，在第一選區內殺出一條血路，隨著選情加溫，「立委換新、地方刷新」的論述也已蔓延。

立委吳琪銘、賴品妤剛好都在下午1點半抵達選委會，吳琪銘在市議員卓冠廷、廖宜琨、林銘仁、彭一書、等人陪同，在選委會外舉辦「聚沙成塔」活動，吳琪銘表示，這代表著他與地方里長、議員們共同努力，將各方的力量匯聚成城，團結為土城、三峽帶來積極改變，因為大家對熱愛國家，關懷台灣，攜手奮鬥，一起為在地鄉親福祉共同努力。

賴品妤表示，謝謝鄉親4年前的支持，讓她有機會為地區帶來空前的改變。為了改善資源不均窘境，她所爭取的建設、推動的法案，都是在有計畫的由點到面，全面性的規畫地區10、20年後的未來。

民進黨立委羅致政在妻子及支持者陪同下來新北選委會登記。記者江婉儀／攝影
民進黨立委羅致政在妻子及支持者陪同下來新北選委會登記。記者江婉儀／攝影
新北市立委參選人何博文在妻子、六區幹部及支持者陪同前來新北選委會登記。記者江婉儀／攝影
新北市立委參選人何博文在妻子、六區幹部及支持者陪同前來新北選委會登記。記者江婉儀／攝影
國民黨立委參選人蔣欣璋今天找來國民黨副主席連勝文及新北市議員陳偉杰、江怡臻、王威元、戴湘儀、呂家愷等人陪同登記。記者江婉儀／攝影
國民黨立委參選人蔣欣璋今天找來國民黨副主席連勝文及新北市議員陳偉杰、江怡臻、王威元、戴湘儀、呂家愷等人陪同登記。記者江婉儀／攝影
立委賴品妤在下午1點半，多名新北市議員及支持者陪同前來登記。記者江婉儀／攝影
立委賴品妤在下午1點半，多名新北市議員及支持者陪同前來登記。記者江婉儀／攝影

吳琪銘 蔣欣璋 議員

延伸閱讀

協商前晚內幕曝光！陳文茜「有人在刻意破壞藍白合」

連勝文要黃珊珊想想宋楚瑜 網友解讀基本盤

藍白不合就棄保？連勝文：互相棄保就被選民放棄

連勝文喊話柯文哲：若讓新潮流鯨吞蠶食台灣會是什麼慘況？

相關新聞

立院司委會今審監察院預算 綠委質疑人權委員會獨立性

立法院司法及法制委員會今天審查113年監察院相關預算案，民進黨立委林淑芬質疑，連人權案件的陳情，都要先經過監察院，再交給...

台灣基進酸民眾黨不分區 黃珊珊、黃國昌都是回收政客

民眾黨今天公布不分區立委名單，台灣基進黨主席王興煥表示，排名前二的台北市前副市長黃珊珊、時代力量前立委黃國昌都是資源回收...

照顧全台400萬長者 衛福部擬調升社區關懷據點業務費

台灣即將進入超高齡社會，除長照ABC三級據點外，社區關懷據點多由社區發展協會負責運營，為社區中最初級的長照服務，但社區關...

新北立委登記 藍找連勝文助陣、綠以「聚沙成塔」象徵民意

2024立委選舉登記第3天 ，新北市今天有6人登記，新北第四選區立委參選人蔣欣璋找國民黨副主席連勝文及多名市議員陪同助陣...

民眾黨不分區立委先簽離職書 藍質疑不聽話黨出手「幫辭」？

民眾黨中央委員會昨天（21日）通過不分區立委提名名單，由民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊、前時代力量立委黃國昌領銜，共提名34人，民眾黨自行預估安全名單應為8席。 為擴大多元參與，民眾黨在不分區立委提名人施行「2年任期制」，傳出民眾黨不分區立委被提名人必須先簽下親筆簽名的「離職書」交予民眾黨中央保管，以避免相關人戀棧，同時使「2年任期制」得以貫徹。國民黨基層質疑民眾黨不分區立委提早簽下的離職書，等同是上繳的投名狀、黨中央種下的生死符，不聽話就可能出手「幫辭」不分區立委。

綠批市長室加班加到滿 高虹安酸：沒要求加班幫抄論文

民進黨籍市議員劉彥伶今天在民進黨團聯合質詢時間，質疑市長高虹安市長室今年加班費「報好報滿」，對比前市長林智堅上任頭一年加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。