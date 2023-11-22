新北立委登記 藍找連勝文助陣、綠以「聚沙成塔」象徵民意

2024立委選舉登記第3天 ，新北市今天有6人登記，新北第四選區立委參選人蔣欣璋找國民黨副主席連勝文及多名市議員陪同助陣，喊話要政黨輪替，選出會做事的立委；民進黨立委吳琪銘則以「聚沙成塔」，象徵過去8年聚集土城三峽的民意，將帶著民意到國會為地方繼續發聲。

今天上午分別為民進黨立委羅致政、立委參選人何博文及國民黨立委參選人蔣欣璋前來登記，下午則有立委吳琪銘、賴品妤來登記，林淑芬則請助理代理登記。

蔣欣璋今天找來連勝文及市議員陳偉杰、江怡臻、王威元、戴湘儀、呂家愷等人助陣，支持者高喊「挺欣璋選新莊」、「蔣欣璋凍蒜」，蔣欣璋認為，現任立委沒有幫在地發聲，根本是成天喊口號、只聽黨意不聽民意的橡皮圖章，他喊出要政黨輪替，選出會做事的立委，為新莊在地服務。

何博文則說，他這次參選提出6大面向的政策，搭配每日勤跑基層，試圖在現任立委的龐大資源攻勢之下，在第一選區內殺出一條血路，隨著選情加溫，「立委換新、地方刷新」的論述也已蔓延。

立委吳琪銘、賴品妤剛好都在下午1點半抵達選委會，吳琪銘在市議員卓冠廷、廖宜琨、林銘仁、彭一書、等人陪同，在選委會外舉辦「聚沙成塔」活動，吳琪銘表示，這代表著他與地方里長、議員們共同努力，將各方的力量匯聚成城，團結為土城、三峽帶來積極改變，因為大家對熱愛國家，關懷台灣，攜手奮鬥，一起為在地鄉親福祉共同努力。

賴品妤表示，謝謝鄉親4年前的支持，讓她有機會為地區帶來空前的改變。為了改善資源不均窘境，她所爭取的建設、推動的法案，都是在有計畫的由點到面，全面性的規畫地區10、20年後的未來。 民進黨立委羅致政在妻子及支持者陪同下來新北選委會登記。記者江婉儀／攝影 新北市立委參選人何博文在妻子、六區幹部及支持者陪同前來新北選委會登記。記者江婉儀／攝影 國民黨立委參選人蔣欣璋今天找來國民黨副主席連勝文及新北市議員陳偉杰、江怡臻、王威元、戴湘儀、呂家愷等人陪同登記。記者江婉儀／攝影 立委賴品妤在下午1點半，多名新北市議員及支持者陪同前來登記。記者江婉儀／攝影

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