家暴法擬納數位性暴力 學者怨政院便宜行事：盼訂專法

「家暴法」修正案近期在立法院審議，其中一項進展即為將數位性暴力入法，是「數位性暴力四法」（刑法、兒少性剝削條例、犯罪被害人權益保障法、性侵害防治法）以外，最後一項數位性影像相關法令修正。不過，學者及民間團體一致認為，數位性暴力若分屬四法處理，有提高個案處理複雜度、無法約束科技業者從前端預防二大弊病，中長期目標仍是另定「數位性暴力專法」。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，「家暴法」修法將性影像入法，並透過強化保護令，防制性影像傳散，同時要求平台業者，負起移除影像、限制瀏覽義務，若業者不配合，會有行政處罰，「藉此次修法，完成數位性暴力防治相關法令最後一塊拼圖。」

「然而，民間團體期待的是另定專法，才能從源頭防治數位性暴力。」勵馨基金會執行長王玥好說，包含家暴法在內的數位性暴力四法，立法緣由是處理「已發生犯罪」受害者，在數位性暴力事件發生後，由檢警、社政單位介入補救；另設專法是為了規定科技業者，在開發軟體、社群平台時，應落實防堵不當性影像上傳的責任，兩者層次存在落差。

王玥好也說，處理數位性暴力關鍵是移除與下架，必須與時間賽跑，在影像大幅散播前扣留，一旦影像上傳網路，恐覆水難收。「家暴法」修法後，檢警要扣留性影像，不像過去需要等待檢察官起訴或法院判決，在接獲報案當下即可優先處理，尤其家暴常發生在親密伴侶間，持有性影像的機率高，更需賦予檢警權限，搶快扣押證物。

她表示，科技發展本意是讓民眾生活更便利，然而，當技術容易使少數人拿來犯罪時，業者應提出防治作為，國內外團體均倡議，要求科技研發人員，在產品設計時就考慮數位性暴力防堵措施，包括影像傳輸工具應禁止色情圖片散播、社群網站應禁止家暴加害人追蹤被害者等。為落實此項目標，基金會將持續推動數位性暴力專法立法。

為吸取國外經驗，勵馨基金會九月份曾邀請國外專家來台，針對數位性暴力防治交流分享。王玥好表示，基金會原希望邀請數位部與會，然而，對方卻回覆，數位部以「產業發展」為定位，犯罪暴力預防不再業務範圍，最終並未派員參與，令人遺憾，期待衛福部、數位部正視數位性暴力問題，設定長遠目標、積極防治。

暨南大學家庭暴力研究中心主任王珮玲表示，數位性暴力相關修法討論時，民團即提出另設專法建言，行政院最終並未採納，決議分散在四加一部法案處理，作法便宜行事。對基層社工而言，一個案件可能涉及多項法案，提出告訴要透過「刑法」，申請保護令透過「家暴法」，要求下架的行政措施，又另有法源依據，執行上相當複雜，建議四法修正案上路一年後，蒐集執行經驗據以研擬調整方向。

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