【重磅快評】本能寺中的本能寺 楊志良突襲郭台銘

鴻海集團創辦人郭台銘8月底宣布參選總統，對國民黨「以戰逼和」，被視為藍營「本能寺之變」；原本挺郭的前衛生署長楊志良昨天反將一軍，投書媒體呼籲郭台銘退選，楊志良突襲，讓郭台銘也嚐到「被造反」的滋味，形同「本能寺中的本能寺之變」。

日本戰國時代發生堪稱扭轉歷史發展的「本能寺之變」，打算一統日本的織田信長被屬下明智光秀率兵突襲；織田信長措手不及，最後葬身在本能寺烈焰中。本能寺之變被公認是日本史上最關鍵、最多謎團的一次謀反，徹底影響戰局。明智光秀喊出經典名言：「敵人就在本能寺」，更成為後世形容同志叛變的最佳比喻。

楊志良曾幫郭台銘新竹公開造台，表現出挺郭態勢，但他昨天以「郭董放下吧！救救你愛的中華民國」為題投書聯合報。楊志良投書的結論表示，若讓「台獨金孫」賴清德當選，世界各國支持兩岸維持現狀的力道必定減弱，習近平受內外壓力，無論是武統台灣、圍台、困台或窮台統一台灣，都不是我們所樂見，他呼籲郭放下退選，成為拯救台灣的英雄，讓全民來景仰。

郭台銘昨說，當初找上楊志良是基於過去在健保的專業，所以向楊請教健保議題，但也許楊過分專業、過分執著，說了一些跟他理念不同的話（指「家暴說」），那些話會讓老百姓受傷，有些話是事實，但「我們要發展台灣的光明面，不要討論他的陰暗面。」郭台銘坦言與楊志良理念不同，「我們是悄悄地在一起，也悄悄地分手。」

郭辦發言人黃士修表示，他曾因要求楊志良為不當言論道歉而被楊拍桌怒嗆，後來楊道歉，就沒怎麼和郭陣營聯繫；他知道楊心裡不舒服，也尊重楊志良，但還是希望楊回想當初憂心，正是因為國民黨本位主義，讓在野陷入困境。

分手沒好話，幹話和酸言總是比較多。郭台銘4年前初選失利就曾痛罵，「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨」、「我個人再多的努力，也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化」。郭台銘執意參選總統後，連一向憨慢講話的國民黨總統參選人侯友宜也多次舉關公重然諾，反酸背信之人。

郭台銘揮師起義，宛如國民黨的本能寺之變；藍營似乎從「下架民進黨」，變成優先「下架郭台銘」，如今楊志良殺出程咬金，打算用「本能寺中的本能寺之變」阻止藍營內亂，呼籲郭台銘起義來歸，但郭台銘宣布分手楊志良，堅持未竟之業。

侯友宜不是織田信長，郭台銘也不想當明智光秀，但「非綠聯盟」已被藍營的本能寺之變打亂陣腳，民眾黨總統參選人柯文哲隔山觀虎鬥，在野陣營若無法因危機意識促成「藍白合」，民進黨總統參選人賴清德就可以像德川家康，笑看對手鷸蚌相爭、躺著坐收漁翁得利。

本能寺之變雖是400多年前的歷史，卻足以借古鑑今；本能寺悲劇人物的下場，值得2024在野陣營借鏡。