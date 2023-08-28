謝長廷稱微量放射性元素有益身體 藍黨團要求返國述職

駐日代表謝長廷說，微量放射性元素對身體有益，引發爭議。國民黨立法院黨團舉行記者會，要求謝長廷盡快返國述職，蔡政府面對日本政府將福島核汙水排入海洋的做法，完全沒有聲音，罔顧國人權益。

國民黨團副書記長李德維表示，謝長廷駐日7年，近幾年從來沒有到立法院外交國防委員會報告，這次福島排放核汙水事件，有必要要求謝長廷返國述職，要求蔡政府、民進黨主席賴清德，對核汙染水排放要有相關立場。

國民黨團提出三大訴求，政府應向日本政府表達嚴正立場；政府擬定長期監測計畫，讓國人安心；定期派專家至福島電廠，審視排放是否符合標準。

國民黨立委賴士葆說，謝長廷擔任駐日代表期間，時常忘記他是領台灣人民的錢，跟台灣有關的事情，統統和日本同一個鼻孔出氣。出身律師的謝長廷，很會玩文字遊戲， 日方8月24日排放核汙水，就說微量放射性元素對身體有益；不少科學家、核電專家說，如果處理之後無害，無害不等於有益。謝長廷的說法，和農業部長陳吉仲之前說萊劑是豬的營養品，如出一轍。

國民黨立委洪孟楷表表示，民進黨政府不要考驗台灣人民智商與耐心，講出微量放射性元素對身體有益這種話，真的讓國人無法接受。日方上周排放核汙染水，蔡政府到底有無相關監理機制，核汙水計畫可能長達數十年，若無任何部會監管追蹤計畫，不就擺爛到底嗎？

洪孟楷說，沒有看到哪個單位把日本核汙水追蹤機制計畫，放入明年工作項目，這是否擺明民進黨政府根本在放水。

台灣通信發行人早田健文認為，日本政府排放福島電廠核汙水的做法，是錯誤決策，核汙水對人體傷害程度有多大，在沒有相關醫學、科學檢測報告前，日本政府應該先停止排放。