影／國防預算達6068億創新高 綠營：國家安全不能用嘴說

我國明年國防預算創新高，整體規模高達6068億元。今(24)日民進黨立委莊瑞雄說，國家安全攸關全民利益，「如何強化國家的戰力和防衛能力，用嘴巴講沒有用，實際上看編多少預算就代表國家決心」。

莊瑞雄表示，總預算歲入2兆7092億創歷史新高，歲出2兆8818億，不只有歲入、歲出創新高，連還債金額也編了1150億，創下23年來新高。國防總體預算達6068億，占GDP 2.5％，與其他國家相比，波蘭在國防預算上占GDP 4%，韓國支出占GDP 2.7％，韓國並預計十年內達GDP 4％。

莊瑞雄說，8年來台灣國防預算成長38%，也可見海空戰力提升，在在都顯示蔡政府執政國防預算累積成果，這次看到其他候選人也有提出相關主張，國民黨總統參選人侯友宜提出降低役期為4個月，民眾黨總統參選人柯文哲提出國防預算占GDP 3%，鴻海創辦人郭台銘則提出8萬機器人大軍。

針對郭台銘昨日說「與其共機擾台，倒不如媽祖繞台」。莊瑞雄表示，有時候要展現自己捍衛國家的決心，純粹寄托在媽祖身上不公平。