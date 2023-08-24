通過明年度總預算 行政院：各部會應主動與朝野溝通

行政院會今天通過113年度中央政府總預算案暨附屬單位預算，行政院發言人林子倫表示，院長陳建仁在院會指示各部會首長務必確實掌握各項重點施政目標，應主動與立法院朝野各黨團及委員溝通，避免預算遭重大刪減、凍結。

林子倫表示，113年度中央政府總預算案在符合公共債務法與財政紀律法等規範下審慎籌編，期在維護財政健全前提下，強化台灣經濟韌性並兼顧環境永續發展、完善社會安全與照顧體系以及充實國防能量，以提升國家整體競爭力。

林子倫指出，維持財政健全是國家永續發展的重要基礎，近年來在國內經濟穩健成長帶動稅收持續增加，以及政府落實各項支出的表現下，國家財政持續改善，隨著經濟表現亮眼，稅收執行優於預期，去年中央政府總決算賸餘大幅成長至近5000億元，已是連續6年歲入歲出有賸餘，顯示政府財政健全獲有成效。

林子倫強調，院長指示後續配合立法院審議預算，各部會首長務必確實掌握各項重點施政目標，熟稔自己部會計畫及預算編列內容，對外要能清楚論述說明，亦應主動與立法院朝野各黨團及委員溝通，避免預算遭重大刪減、凍結，影響明年度各項施政成效。