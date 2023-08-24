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看衰今年出口外銷？ 中央總預算估營所稅收入負成長9%

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
財政部長莊翠雲表示，在參考今年出口情況、外銷訂單，和工業生產指數等關鍵因素，營所稅收入比今年度減少編列，負成長9％。圖／聯合報資料照片
財政部長莊翠雲表示，在參考今年出口情況、外銷訂單，和工業生產指數等關鍵因素，營所稅收入比今年度減少編列，負成長9％。圖／聯合報資料照片

行政院今舉行113年度中央政府總預算案記者會，財政部長莊翠雲指出明年度稅課收入編列2兆2990億元，但在營所稅預估收入的部分，考量到今年的出口，及外銷訂單的情況等，比去年減少9%。她指出，這是反映營利事業在今年度的獲利情形。

行政院今舉行113年度中央政府總預算案記者會，包括行政院長陳建仁，及副院長鄭文燦等人皆親自出席公布113年度預算案，其中歲入共編列2兆7092億元，較去年度增加1296億元，約增5％；歲出共編列2兆8818億元，較去年度增加1927億元，約增7.2％。

莊翠雲指出，作為我國歲入主要來源的稅課收入，明年度共編列2兆2990億元，比今年度增加1041億元，成長幅度為4.7％。她並解釋，營所稅的籌編有遞延效果，營利事業今年度的獲利情形會反映在明年的營所稅上。

她表示，財政部在參考今年出口情況、外銷訂單，和工業生產指數等關鍵因素，營所稅比今年度減少編列，負成長9％；而在綜合所得稅的部分，由於基本工資的調整，和政策利率的調升，則較今年度成長10.4%。

另外，在營業稅的部分，莊翠雲說與當年度的消費情形有關，以112年度的消費支出做基礎，並按中經院所公布的消費成長率做推估，預估將成長21.4%；在證交稅的部分，莊翠雲認為變數比較大，但仍預估將成長約30％。

莊翠雲 營所稅 行政院

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