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影／擺脫行人地獄惡名 政院提出4年400億元計畫

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院今天舉行院會， 為了擺脫行人地獄惡名，回應社會大眾對行人安全環境的訴求，交通部今天在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，左起交通部長王國材、發言人林子倫。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行院會， 為了擺脫行人地獄惡名，回應社會大眾對行人安全環境的訴求，交通部今天在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，左起交通部長王國材、發言人林子倫。記者邱德祥／攝影

行政院今天舉行院會，為了擺脫行人地獄惡名，回應社會大眾對行人安全環境的訴求，交通部今天在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，訂定短中長期「行人交通安全政策綱領」，提出4年400億元預算，推動包括「道路交通安全基本法」、「建置完整公共運輸系統」、「落實行人交通安全改善」三大作為，希望道路交通事故死亡人數在2030年前降低30%目標，長期朝「零死亡」願景邁進。

行政院發言人林子倫轉述陳建仁院長裁示，交通安全的改善必須要由工程、教育、監理、執行面等著手進行，工程部份以身障、兒童、高齡者最為弱勢，必須保障其行的安全，請交通部和營建署加強推動行人安全計畫，院長陳建仁也親自召集，提出4年400億元「永續提升人行安全計畫」進行行人交通工程改善，請兩部會迅速研議行人交通安全設施條例，明文規範各級政府權責，每年公布KPI列入評比，以督促各級政府落實推動道安改善工作。

行政院今天舉行院會， 為了擺脫行人地獄惡名，回應社會大眾對行人安全環境的訴求，交通部今天在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，左起交通部長王國材、發言人林子倫、國科會副主委陳儀莊。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行院會， 為了擺脫行人地獄惡名，回應社會大眾對行人安全環境的訴求，交通部今天在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，左起交通部長王國材、發言人林子倫、國科會副主委陳儀莊。記者邱德祥／攝影

行政院 交通部 陳建仁 行人地獄

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