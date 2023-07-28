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呂美玲「討打、給中共照顧」說引議 國民黨將開考紀會處分

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨議員呂美玲。記者游明煌／攝影
國民黨議員呂美玲。記者游明煌／攝影

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸9人受傷意外發生後，地方一片遷移聲浪，但議員呂美玲對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」論述，引發社會各界指責。國民黨基隆市黨部表示，將約詢呂美玲了解並開考紀會，審視情節輕重進行黨紀處分。

呂美玲今凌晨1點多在臉書貼出道歉文，她說，對於自己的失言深感抱歉，服務處陸續收到各界的回應，她都虛心接受。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，呂美玲平時對國民黨的政策執行相當用心，此次也是因為祥豐營區爆炸案為居民發生，可能一時口誤及情緒性發言，她也道歉檢討。市黨部下周會再約詢她了解過程，並召開考紀會審視是否違反國民黨黨章、政綱精神，及損害國民黨聲譽，如何處分由考紀會開會決定。

針對黨要處分，呂美玲今天回應說，她已在臉書致歉，不要再說了。

國民黨發言人林家興今天說，儘管呂美玲發言初衷是為基隆市民眾福祉，擔憂彈藥庫在住宅區旁風險與安全議題，其也發表致歉聲明展現悔意，但其發言內容，不僅未能做到理性問政、捍衛中華民國主權，相關情緒性、不當字眼更是對辛苦保家衛國的國軍的一大傷害，不僅違反國民黨政策，更嚴重損害國民黨聲譽。

國民黨 呂美玲 基隆

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