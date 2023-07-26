快訊

畢業起薪高 消防系、生死系「獨占市場」 不怕少子化沒學生

全聯林敏雄情義相挺救中興電 「神祕藍姐」已潛藏10年

杜蘇芮大雨狂炸！屏東縣7鄉鎮今晚6點後停班停課

灑冥紙、動私刑...高雄虐嬰案反轉 衛福部：保母復照得靠提告

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂，讓蔡女及家人承受不少壓力。記者張議晨／翻攝
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂，讓蔡女及家人承受不少壓力。記者張議晨／翻攝

高雄一名刺青師「雕博」，2年前透過好友網紅「鳳梨」於網路上指控蔡姓保母虐嬰，網友被煽動情緒，眾人於保母家外灑冥紙、出言辱罵；檢方調查結果今出爐，發現女嬰體內殘留K他命，懷疑女嬰生前吸入毒煙，蔡姓保母獲不起訴處分。但蔡姓保母因此案被撤銷保母執照，終生不得從事托育工作，衛福部社家署副署長張美美表示，蔡姓保母若要復照可透過提起行政訴訟，爭取機會。

蔡姓保母獲不起訴處分，蔡姓保母委任律師提出，高雄市社會局是基於錯誤事實進行的行政處分，應主動撤銷，讓蔡姓保母恢復保母執照。高雄市社會局回應，女嬰確實在蔡姓保母的托育地受傷送醫後死亡，蔡姓保母未善盡保護注意義務，仍維持廢止其居家托育登記證書之行政處分。

張美美表示，中央尊重地方政府的調查以及裁決權限。過去曾有撤銷行政處分的案例，行政機關在參考各方意見後，如果認為當時處分不周延，才會主動撤銷。如果蔡姓保母還希望從事托育行業，可循行政救濟管道，申請訴願、訴訟。

張美美說，行政救濟的方式包括向地方政府訴願委員會申請，或向行政法院提出，當事人可提出各項證據佐證，訴願委員會若認為有理，將發回行政機關，要求另行處分。檢方調查結果、社會局行政調查判斷等內容，訴願委員會將綜合參考。但行政訴願須在處分後30日內提出，若當事人在期間內未提起訴願，就要進行行政訴訟。

蔡姓保母遭指控虐嬰，飽受私刑對待，張美美呼籲，不管任何事件，社會都應該理性看待、調查，千萬不要受到情緒影響。在照顧現場上，保母時常會因為照顧品質與家長出現認知上的落差，她提醒保母或是家長，可以透過各地方政府的居家托育中心，找尋訪視訪視輔導員居中協調，管理人員也會不定時抽查保母的托育情形。

保母 托育

延伸閱讀

鳳梨昔發聲挺友人質疑保母虐童　案情翻轉網友灌爆臉書

遭虐死女嬰驗出K他命案情逆轉 因為這個理由...保母恢復執照碰壁

【即時短評】仁武虐嬰案網路輿論大翻車 忘了媽媽嘴教訓？

虐死女嬰獲清白 高雄保母遭冤盼社會局撤銷「終生廢照」處分

相關新聞

灑冥紙、動私刑...高雄虐嬰案反轉 衛福部：保母復照得靠提告

高雄一名刺青師「雕博」，2年前透過好友網紅「鳳梨」於網路上指控蔡姓保母虐嬰，網友被煽動情緒，眾人於保母家外灑冥紙、出言辱...

警察追拒檢汽車開槍誤打死人 無罪判決帶來鼓舞也帶來警示

新北市中和警分局中原派出所員警張伯雍，去年3月10日深夜追緝拒檢且多次違規闖紅燈的賓士汽車，情急從後方開了3槍，不慎打死坐在賓士車後座的乘客，新北地方法院昨天判張無罪，引發討論。近幾年警察執法安全、用槍時機爭議不斷，這起判決對警察帶來鼓舞，也帶來警示。...

立院通過台美21世紀貿易倡議首批協定 蔡總統感謝朝野政黨攜手合作

立法院通過台美21世紀貿易倡議首批協定，蔡總統在臉書上發文感謝朝野政黨攜手合作。她表示，「台美21世紀貿易倡議」首批協定...

立院通過台美貿易倡議 蔡英文、賴清德感謝朝野政黨

立法院臨時會院會今天無異議通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定，蔡英文總統及副總統賴清德都感謝朝野政黨攜手合作。

雜糧基金會補助造假 黃國昌：涉案人穩坐政院中辦高位

民眾黨立委陳琬惠、前立委黃國昌日前踢爆，經濟部所屬財團法人雜糧發展基金會涉嫌花納稅錢養綠營樁腳、淪為綠營「養肥貓」酬庸處...

美眾院通過台灣國際團結法 綠委：前所未見的決議

美國聯邦眾議院今天通過「台灣國際團結法案」，法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣。立法院外交國防委員會委員趙天麟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦