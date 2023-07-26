灑冥紙、動私刑...高雄虐嬰案反轉 衛福部：保母復照得靠提告

高雄一名刺青師「雕博」，2年前透過好友網紅「鳳梨」於網路上指控蔡姓保母虐嬰，網友被煽動情緒，眾人於保母家外灑冥紙、出言辱罵；檢方調查結果今出爐，發現女嬰體內殘留K他命，懷疑女嬰生前吸入毒煙，蔡姓保母獲不起訴處分。但蔡姓保母因此案被撤銷保母執照，終生不得從事托育工作，衛福部社家署副署長張美美表示，蔡姓保母若要復照可透過提起行政訴訟，爭取機會。

蔡姓保母獲不起訴處分，蔡姓保母委任律師提出，高雄市社會局是基於錯誤事實進行的行政處分，應主動撤銷，讓蔡姓保母恢復保母執照。高雄市社會局回應，女嬰確實在蔡姓保母的托育地受傷送醫後死亡，蔡姓保母未善盡保護注意義務，仍維持廢止其居家托育登記證書之行政處分。

張美美表示，中央尊重地方政府的調查以及裁決權限。過去曾有撤銷行政處分的案例，行政機關在參考各方意見後，如果認為當時處分不周延，才會主動撤銷。如果蔡姓保母還希望從事托育行業，可循行政救濟管道，申請訴願、訴訟。

張美美說，行政救濟的方式包括向地方政府訴願委員會申請，或向行政法院提出，當事人可提出各項證據佐證，訴願委員會若認為有理，將發回行政機關，要求另行處分。檢方調查結果、社會局行政調查判斷等內容，訴願委員會將綜合參考。但行政訴願須在處分後30日內提出，若當事人在期間內未提起訴願，就要進行行政訴訟。

蔡姓保母遭指控虐嬰，飽受私刑對待，張美美呼籲，不管任何事件，社會都應該理性看待、調查，千萬不要受到情緒影響。在照顧現場上，保母時常會因為照顧品質與家長出現認知上的落差，她提醒保母或是家長，可以透過各地方政府的居家托育中心，找尋訪視訪視輔導員居中協調，管理人員也會不定時抽查保母的托育情形。