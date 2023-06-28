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曾有酒駕、法扶爭議 Kolas花蓮縣長敗選即離開

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka去年參選花蓮縣長落敗。圖／Kolas競選總部提供
民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka去年參選花蓮縣長落敗。圖／Kolas競選總部提供

總統府前發言人Kolas Yotaka去年參選花蓮縣長，但她不在花蓮出生、長大、求學，和地方連結並不深，且又曾有酒駕前科，使用法扶資源等爭議，儘管蔡英文、賴清德多次到花蓮力挺，仍以懸殊差距敗給國民黨連任的徐榛蔚，選後Kolas即離開花蓮，直到日前信賴台灣花蓮之友會成立，才又回到花蓮公開站台。

49歲的Kolas於2018年上任行政院發言人前，被搜出2014年8月曾有酒駕紀錄；另在行政院發言人任內，以原住民身分，申請幫助弱勢的法律扶助基金會資源打官司，也引發爭議，今天又爆出在去年花蓮縣長選舉期間，與小她7歲的李姓隨扈發生不倫戀。

其實Kolas投入縣長選舉的時間並不長，去年7月獲民進黨徵召，曾被外界批評「空降」，當時她在縣內廣設巨幅看板，但幾無拜票行程，直到選前兩個月、去年10月才成立競選總部，活動經常辦在室內，就連總統蔡英文來站台、六師後援會成立都選在飯店舉辦，與選民接觸並不多。

她的選戰策略以空戰為主，公開競選、造勢活動不多，陸戰明顯不足，甚至連候選人號次抽籤時都以地震勘災為由未現身。也因此，地方人士對當時她與李姓隨扈的互動，沒有什麼印象。

Kolas曾任民進黨、行政院、總統府發言人，被視為是賴清德子弟兵，參選獲得黨中央大量資源挹注，總統蔡英文兩度為她造勢，賴清德還3度現身力挺，是民進黨花蓮縣長選舉少見的高規格，不過選舉結果，Kolas Yotaka僅獲32%、4萬7845票，輸給國民黨徐榛蔚的9萬6645票，兩人差了近4萬8800票。

選舉結束後，Kolas也很快離開花蓮，今年1月就回任總統府發言人，因為爆出不倫戀，今天已辭職獲准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Kolas Yotaka被爆與已婚隨扈不倫戀。（本報資料照片）
Kolas Yotaka被爆與已婚隨扈不倫戀。（本報資料照片）
花蓮縣信賴之友會17日成立，民進黨總統參選人賴清德致詞時，問支持者推薦誰來參選花蓮立委？有台下有人喊「Kolas！」當時Kolas在賴身旁，李妻就在台下人群中。（本報資料照片）
花蓮縣信賴之友會17日成立，民進黨總統參選人賴清德致詞時，問支持者推薦誰來參選花蓮立委？有台下有人喊「Kolas！」當時Kolas在賴身旁，李妻就在台下人群中。（本報資料照片）
民進黨花蓮縣長候選人Kolas被視為副總統賴清德子弟兵，選舉期間多次站台。圖／本報資料照片
民進黨花蓮縣長候選人Kolas被視為副總統賴清德子弟兵，選舉期間多次站台。圖／本報資料照片

花蓮 Kolas 民進黨 總統府發言人

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