曾有酒駕、法扶爭議 Kolas花蓮縣長敗選即離開

總統府前發言人Kolas Yotaka去年參選花蓮縣長，但她不在花蓮出生、長大、求學，和地方連結並不深，且又曾有酒駕前科，使用法扶資源等爭議，儘管蔡英文、賴清德多次到花蓮力挺，仍以懸殊差距敗給國民黨連任的徐榛蔚，選後Kolas即離開花蓮，直到日前信賴台灣花蓮之友會成立，才又回到花蓮公開站台。

49歲的Kolas於2018年上任行政院發言人前，被搜出2014年8月曾有酒駕紀錄；另在行政院發言人任內，以原住民身分，申請幫助弱勢的法律扶助基金會資源打官司，也引發爭議，今天又爆出在去年花蓮縣長選舉期間，與小她7歲的李姓隨扈發生不倫戀。

其實Kolas投入縣長選舉的時間並不長，去年7月獲民進黨徵召，曾被外界批評「空降」，當時她在縣內廣設巨幅看板，但幾無拜票行程，直到選前兩個月、去年10月才成立競選總部，活動經常辦在室內，就連總統蔡英文來站台、六師後援會成立都選在飯店舉辦，與選民接觸並不多。

她的選戰策略以空戰為主，公開競選、造勢活動不多，陸戰明顯不足，甚至連候選人號次抽籤時都以地震勘災為由未現身。也因此，地方人士對當時她與李姓隨扈的互動，沒有什麼印象。

Kolas曾任民進黨、行政院、總統府發言人，被視為是賴清德子弟兵，參選獲得黨中央大量資源挹注，總統蔡英文兩度為她造勢，賴清德還3度現身力挺，是民進黨花蓮縣長選舉少見的高規格，不過選舉結果，Kolas Yotaka僅獲32%、4萬7845票，輸給國民黨徐榛蔚的9萬6645票，兩人差了近4萬8800票。

選舉結束後，Kolas也很快離開花蓮，今年1月就回任總統府發言人，因為爆出不倫戀，今天已辭職獲准。

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