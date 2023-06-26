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北農將變天 市府農會拿14席 楊鎮浯吳芳銘有望奪董總座

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北農產運銷公司今天下午將接續召開董事會，將由金門前縣長楊鎮浯(右)出任董事長。記者余承翰／攝影
台北農產運銷公司今天下午將接續召開董事會，將由金門前縣長楊鎮浯(右)出任董事長。記者余承翰／攝影

北農經營權將變天，北市府與農會派合作下，一共拿下董事會14席次董事，台北農產運銷公司今天將近中午開完股東會後，下午將接續召開董事會，農會派代表、中華民國農會總幹事張永成董事會前受訪表示，這次北農董事經股東會選舉後，北市府5席、加農會4席、及民股5席得到14席董事、並取得2席監察人。

張永成說，接下來董事會將推金門前縣長楊鎮浯出任董事長，接著召開臨時常董會，如無意外，由高雄前農業局長吳芳銘出任總經理。

由於先前北農在前市長柯文哲任內，被認為北市府與農委會有協議慣例，就是董事長由北市府指派、總經理由農委會任命，張永成今天也痛批，從北農所有歷史看，農委會過去從來沒有派過總經理，是農委會主委陳吉仲才有這種行為，農委會本是監理單位，怎麼可以球員兼裁判？

張永成也批評，如果照這樣說，是否所有全台的農產批發市場，農委會都要派任總經理，可以這樣嗎？有這種道理嗎？全世界沒有看過。

張永成痛批，當年農委會就是為了安插一個前總經理吳音寧，才演出這樣的戲來，搞一個高薪實習生讓北農一塌糊塗，所以才會搞出這樣的事情來，竟然到現在還不知覺醒？

台北農產運銷公司今天召開股東會，近中午選出23席董事，接下來下午將召開董事會。記者林麗玉／攝影
台北農產運銷公司今天召開股東會，近中午選出23席董事，接下來下午將召開董事會。記者林麗玉／攝影
台北農產運銷公司今天召開股東會，接近中午選出23席董事。記者林麗玉／攝影
台北農產運銷公司今天召開股東會，接近中午選出23席董事。記者林麗玉／攝影

農委會 北農 張永成

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