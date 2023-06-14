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陳明通學倫案下莊 台大證實指導不周但情節未達解聘

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也由學倫審定會、教評會接續調查。本報資料照片
新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦的台大國發所碩士論文遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，指導教授、前國安局長陳明通也由學倫審定會、教評會接續調查。本報資料照片

國安局前局長陳明通涉學術倫理爭議，國民黨立委王鴻薇日前向台大檢舉其違反學倫。王鴻薇今在臉書上表示，收到結果但深感遺憾，台大對於陳明通的「違反學倫」顯然是力挺到底。台大稍早表示，經學校三級教評會審議，確實認定陳明通有指導不周等違失行為，但因情節未達解聘程度，做出不予解聘決議。

王鴻薇今在臉書發文，直指陳明通安全過關爽領退休金，陳明通學倫案調查結果出爐，她身為檢舉人，卻一直到今天才收到結果，台大對於陳明通的「違反學倫」顯然是力挺到底。

王鴻薇說，即便行政院副院長鄭文燦、新竹市前市長林智堅抄襲已認定，即便至今陳明通還是堅持林智堅抄襲是冤案，即使台大認定陳明通有違失，但是仍然不解聘，就是要將這份退休金，當作阿通師的畢業禮物。

台大則說明，學校確實於2022年7月21日至8月11日間，接獲4位民眾具名檢舉擔任論文指導老師的陳明通教授有違反學術倫理情事。對此，學校依據教師懲處要點等相關規定，隨即成立小組啟動調查及檢討該論文指導教授的行政責任。

但台大指出，但依照教師法，離職教師除有教師法第28條、第14條第1項及第15條第1項各款等情事而得以解聘外，並無其他懲處規定。後經三級教評會的審議，認定陳師確有指導不周等違失，但情節尚未達應予解聘的程度，所以做出不予解聘的決議。

台大也說明，雖然不能阻遏已發生的事實，但深刻檢討、引以為戒，已於6月2日教務會議中通過「精進學位論文品質實施辦法」、「精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法」等配套法規 ，內容包含開設學倫課程、各系所的自律共識及資訊公開，以及對於多次發生違反學倫的系所，校方將組成訪視委員會進行訪視等措施，盼藉多管齊下營造良善學倫環境。

陳明通 台大 王鴻薇

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