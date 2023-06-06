【即時短評】侯友宜未成藍共主 中部藍營：關鍵一個月

國民黨總統參選人侯友宜上個月17日獲徵召後，大半個月過去了，但一直未能形成藍軍共主之勢，究其原因出在國民黨沒有公開的評選機制，即使勝出仍不受各方重視，無法產生團結人心之效。至於出現所謂的「換侯」之說，表面原因雖是民調過低，但換句淺白之語，也可說是選民對國民黨的人選並不買單。

中部藍營重要人士私下說，侯友宜是否能贏得人心、穩定住局面，關鍵在獲徵召確定後的這一個月。若是聲勢起的來、民調有起色，侯才能穩得住，否則時間拖下去，侯將失去最有利時間。因為人設已定，要能扭轉形象，不僅更加困難，也難讓黨內安心。

台灣的民主在進步，選民的自主性較以往來得高，對於總統選舉，更是睜大了眼睛在看。因為，台灣在民進黨執政期間，發生了許多問題，從兩岸緊張、能源政策失衡、庶民經濟難提振，乃至於治安不佳，甚至是疫情的表現，都讓大家極度關心未來政權的走向。

大家心頭有把尺，包括民進黨參選人賴清德都試圖要找出新語言、新作法來贏得民心，選民對於國民黨、民眾黨能不能提出有效的辦法讓台灣走出新局，也都睜大眼睛在仔細的分辨。

國民黨此時，應提出足以讓選民心服且願意支持的國政方針，但侯友宜卻還停留在拜訪黨內大老、尋求黨內團結的階段，幾乎不見有何震憾人心之語，也難獲得選民期待。不禁令人懷疑，即使他最後團結了像似代理商的民代等政治人物，又怎能真正得到如同基層消費者般的選民的心？

郭台銘的態度，也許是藍軍是否得以整合的關鍵之一，但國民黨和侯友宜應該把心思拉回到參選人本身，徹底想一想應該提出的國家願景和治國之道。以侯友宜517之後，幾度在不同場合的演說看來，他的草根味和本土性極佳，也是可以加分之處，但缺少的就是尚未提出具體的政策。如果有，那才是足以團結人心，及可以產生魅力、形成共主之道。