影／你累了嗎？柯文哲出席民眾黨金門黨部活動頻盹龜

台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲今天再次造訪金門，柯文哲在機場受到民眾的熱情簇擁，不少人高喊「總統好」，人氣十足，柯文哲在致詞時表示，金門是台灣最接近大陸的地方，就像是他先前曾說，台灣應該扮演美中溝通的橋樑，而金門則是兩岸的和平試驗區，扮演台灣與大陸良性交流的最前哨。

柯文哲今天上午抵達尚義機場，金門縣議長洪允典特別率多位議員前往接機，沿途都受到民眾簇擁，還有不少民眾搶拍照，柯文哲稍後也直奔民眾黨金門縣黨部與黨部幹部、金門各界人士舉行黨部喬遷、受贈金門黨部顧問、志工幹部證書，以及不分區立委張奇祿金門服務處揭牌儀式；因為搭早班機太累了，柯文哲還被拍到在活動中打起盹。

柯文哲在致詞時表示，金門在歷史上經過很多重大戰役，金門自古就有固若金湯、雄鎮海門之稱，扼守大陸沿海與保護台灣之戰略意義。就如同他上次出訪美國時所言，台灣應該扮演美中溝通的橋樑，而金門則應扮演台灣與大陸良性交流的最前哨，也正應如此，金門的地位不可謂不重。

柯文哲提到，金門當前還有許多長照醫療、教育、觀光等問題仍待解決，例如疫情前2019年的1至6月，透過小三通來金的陸客約有24萬餘人，疫情後雖然開放小三通，但仍只限於台灣單向的通航，希望可以早日開放陸客，這對金門的經濟發展是很重要。

他也提及，金門全島65歲以上的有2萬餘人，老齡化愈趨嚴重，長期照護就更顯重要，希望多培養長照人員、鼓勵常駐金門，才是根本。

金門黨部主委吳嘉將對於主席這次能來參加金門的迎城隍，也表示很認同，他說此舉已經傳遞了主席與民眾黨深耕金門的決心。