郭台銘、柯文哲、賴清德齊聚金門 侯友宜：未來會找時間去

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聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，自己今天已經有安排行程了，改天會再找時間至金門與好朋友聚一聚。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜表示，自己今天已經有安排行程了，改天會再找時間至金門與好朋友聚一聚。記者張睿廷／攝影

民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘今日上午都赴金門浯島迎城隍，新北市長侯友宜卻留在新北，引發關注。侯友宜今回應，自己今日已經有安排行程，未來會再找時間赴金門與好朋友聚一聚，聊聊金門所面臨的問題，共同面對。

侯友宜說，自己今天已經有安排行程，金門的地理位置非常重要，尤其對兩岸的和平，相關的議題上，金門也扮演一個重要的角色，未來在兩岸和平穩定底下，期待金門可以更繁榮、更永續。

侯友宜指出，自己未來會再找一個時間到金門跟與好朋友聚在一起，聊聊現在所面臨的問題，期待大家共同面對。

另外，黨內有人擔憂，侯友宜民調再降的話，恐會重演「換柱」風波。侯友宜簡短表示，一定會同心齊力，團結面對。

金門 侯友宜

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侯友宜表態 核能是選項

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