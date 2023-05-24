快訊

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

侯、郭、韓齊聚高雄王不見王？藍營智庫將公布國政方向

侯友宜周六高雄初登場與議員座談 韓國瑜同日幫子弟兵助選

聯合報／ 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜（右）本周六將到岡山區，為子弟兵曹桓榮（中）成立立委選戰服務厝助陣，曹曾經是高雄市民政局長，與韓國瑜有革命情感。圖／讀者提供
高雄市前市長韓國瑜（右）本周六將到岡山區，為子弟兵曹桓榮（中）成立立委選戰服務厝助陣，曹曾經是高雄市民政局長，與韓國瑜有革命情感。圖／讀者提供

新北市長侯友宜競逐2024大選，請假投入選戰前，利用假日走出新北衝刺選情，他27日會到高雄岡山出席「董事長開講粉絲見面會」，侯友宜二哥侯明鋒將出席打氣，當天下午1點30分在國民黨高雄市黨部，侯友宜將與黨籍議員、立委參選人座談，新任黨部主委黃昭順說「這場是侯友宜在高雄的初登場，一定會展現團結氣勢」。

國民黨智庫執行長柯志恩本周六也會出席高雄市黨部的座談，她說，侯是嘉義子弟，有南部淵源，侯會多到南部來傾聽民意。

同樣是本周六，高雄市前市長韓國瑜將到岡山區，為子弟兵曹桓榮成立立委選戰服務厝助陣，曹曾經是高雄市民政局長，與韓國瑜有革命情感，當天除了韓國瑜出席，也會有其他韓團隊成員到場。

傳聞鴻海創辦人郭台銘爭取代表藍軍出征2024未遂，傳出他即將展開感恩之旅，首站可能本周六到高雄果貿社區，對此，郭辦表示，該場是黃復興黨部活動，郭目前沒有安排要出席。

國民黨智庫執行長柯志恩（右）本周六也會出席高雄市黨部的座談，為侯友宜助陣。圖／柯志恩提供
國民黨智庫執行長柯志恩（右）本周六也會出席高雄市黨部的座談，為侯友宜助陣。圖／柯志恩提供

韓國瑜 侯友宜

延伸閱讀

民進黨：侯友宜也和詐騙犯合照 不用負責嗎？

侯友宜531赴立法院會面藍委 曾銘宗：溝通打贏2024大選

侯友宜與im.B詐騙有關係？南市綠議員指控他與同夥同台推都更

徵召前不接郭台銘電話？侯友宜：我們會並肩作戰

相關新聞

民進黨台南市議員爆料都更詐騙 新北嗆：請關心台南光電弊案

民進黨台南市議會黨團今天公布，國民黨總統參選人侯友宜和亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松多張合照，新北城鄉局指出，民進黨台南市議...

侯友宜周六高雄初登場與議員座談 韓國瑜同日幫子弟兵助選

新北市長侯友宜競逐2024大選，請假投入選戰前，利用假日走出新北衝刺選情，他27日會到高雄岡山出席「董事長開講粉絲見面會...

愛沙尼亞WHA首發言挺台 外交部：誠摯感謝

有媒體報導，愛沙尼亞衛生部長西庫特（Riina Sikku）於23日在「世界衛生大會」（WHA）中為台灣執言，公開呼籲各...

張祖詒享嵩壽105歲 留政經風采歸主懷

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】故總統蔣經國文膽張祖詒一生走過台灣政經風雨，於5月24日凌晨安息主懷，享嵩壽105歲！張祖詒曾任行政院參議、總統府副秘書長，更在蔣經國總統身邊工作16年。他於104歲高齡出版新書《總統與我》，成為「世界上最年長的男作家」，著作論著等身，供後人瞻仰學習。

民進黨9千億淨零轉型 馬文君質疑：浪費公帑只為這事

明年總統立委選舉，民進黨政府宣布2030年前花費9000億元預算，投入淨零轉型工作。立委馬文君今天表示「又來了，這就是前...

影／藍營批：蔡、賴是戰爭販子共犯結構 別再賣亡國感

國民黨今(24)日召開「怒斥民進黨『戰爭必然論』請賴清德用『和平』來跟侯友宜競爭」記者會，副秘書長李彥秀批，「蔡英文事實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦