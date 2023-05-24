侯友宜周六高雄初登場與議員座談 韓國瑜同日幫子弟兵助選

新北市長侯友宜競逐2024大選，請假投入選戰前，利用假日走出新北衝刺選情，他27日會到高雄岡山出席「董事長開講粉絲見面會」，侯友宜二哥侯明鋒將出席打氣，當天下午1點30分在國民黨高雄市黨部，侯友宜將與黨籍議員、立委參選人座談，新任黨部主委黃昭順說「這場是侯友宜在高雄的初登場，一定會展現團結氣勢」。

國民黨智庫執行長柯志恩本周六也會出席高雄市黨部的座談，她說，侯是嘉義子弟，有南部淵源，侯會多到南部來傾聽民意。

同樣是本周六，高雄市前市長韓國瑜將到岡山區，為子弟兵曹桓榮成立立委選戰服務厝助陣，曹曾經是高雄市民政局長，與韓國瑜有革命情感，當天除了韓國瑜出席，也會有其他韓團隊成員到場。