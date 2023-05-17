興富發近5年重大工安釀10人死亡　立委促銀行斷金流

興富發建案文心愛悅造成台中捷運事故，釀成1死多人受傷。勞動部統計，興富發集團過去5年因重大工安事故造成10人死亡。民進黨立委郭國文今天說，興富發集團近年發生多起命案，去年公司評鑑卻仍在前半段，建議銀行端應該減少興富發可承貸金額，藉此要求建商善盡社會責任，強化公司治理。

郭國文指出，中捷事故引發社會關注，工安疏失導致民眾連搭個捷運都面臨生死關頭，更何況興富發還是工安意外前科累累的上市企業，顯然不重視公司治理，5年鬧出10條人命都未補上大洞，一再由社會大眾為其疏失付出代價。

郭國文表示，上市櫃公司治理評鑑當中，違反企業社會責任屬於額外扣分項目，金管會有意透過引流資金懲罰不重視社會責任者，目前效果不彰，興富發發生這麼多起命案，去年公司評鑑卻還是在前半端。

郭國文認為，將企業社會責任納入授信5P原則的借款人展望指標，強化對建商的公司治理，會比參考評鑑更有效。興富發5年造成10件工安致死意外，就應減少興富發可承貸金額；若僅提高利率恐讓建商容易將成本轉嫁給消費者，減少放貸金額會是更有效的作法。

金管會銀行局組長張嘉魁說，目前針對工安意外案件，銀行握有停止撥款權力，會要求建商先釐清問題改善狀況。郭國文指出，除了停止撥款外，更重要是懲罰條款，讓未來承貸金額下減，才會有嚇阻力。

郭國文表示，上市建商由獨董組成的ESG委員會，若有重大工安事件，ESG委員會必須調查缺失並公開報告，強制董事會回應調查缺失，提出改善措施。