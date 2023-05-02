【重磅快評】阿扁上凱道請願是對蔡政府司改最大的羞辱

保外就醫的前總統陳水扁為了寶貝兒子要入監服刑，親自北上到他熟悉的凱道、立法院請願，再次讓外界看到活力充沛的阿扁，享有保外就醫特權卻四處趴趴走的荒謬性，不僅數萬名監所受刑人看在眼裡難免不平，對蔡政府的司法改革更是硬生生打了一大巴掌。

蔡英文總統上台後最重要的司法改革，不但由她親自擔任司改國是會議召集人，蔡總統更多次強調，司法改革要從人民的角度出發，要用一般人看得懂的語言，改革方向，更要能夠回應人民的期待。

但光是在阿扁保外就醫後，近幾年的作為，即使早已逾越當初保外就醫就訂下五不原則，法務部與台中監獄卻近乎視而不見、讓他把紅線退得愈來愈遠、至今已幾乎沒有紅線可言。

2015年阿扁保外就醫，當年底高雄監獄就發生監獄受刑人持槍挾持管理員事件，受刑人不滿的一大理由就是，陳水扁裝病都可以保外就醫，監獄中比阿扁病得更重的受刑人比比皆是。

阿扁保外就醫時，法務部次長陳明堂公開說，扁不是無罪釋放或假釋，是暫時性的保外就醫，如果違反保外就醫規定就要回到監獄服刑。當時中監更訂出扁保外就醫後禁止的行為，其中最重要的「三不」，包括：不可參與選舉活動、不可參與政治活動、不可參與顯然與醫療無關的活動。

剛保外就醫時，陳水扁還算遵守獄方規定，鮮少公開露面。但蔡政府上台後，陳水扁就不斷挑戰政府的紅線，從透過錄影到親自出席凱達格蘭基金會的募款餐會、從參加兒子陳致中助選活動到開廣播節目，全身都是政治的陳水扁，許多言行都脫離不了政治，更早就沒把中監禁令放在眼裡。

台中監獄在他出席凱達格蘭基金會餐會一事，雖對他要求「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」等五不禁令。但即使陳水扁這幾年的言行，不僅有助選等政治活動，在廣播節目中談論政治更已成為他的日常。

中監所畫的紅線，阿扁幾經測試，發現不管是法務部還是台中監獄，除了提醒他注意、就是說會再了解、評估，最後總是不了了之。阿扁自然更未把相關禁令放在眼裡，如今的他跟自由人完全沒有兩樣。

看看阿扁今天為了寶貝兒子的未來，精神抖擻地走到他熟悉的總統府前遞交請願書，還對民進黨為排黑而擬出的選罷法修法，提出他期期以為不可的法理分析，從身體的健康到頭腦清楚的情況，都遠勝於許多與他同年紀者，誰看得出來他是個因病需要保外就醫的貪汙犯？

當法務部與矯正機關如此縱容該在監服刑的阿扁，所謂的法規遇到阿扁都自動轉彎，還談什麼司法改革？