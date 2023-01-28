收假了！ 出國旅遊返台人潮湧現 指揮中心曝1國家最多

許多民眾趁著春節10天連假出國玩，今日大年初七民眾準備回國收假，機場陸續出現返國人潮，桃園機場預估，今日出入境人數為7.6萬，入境預估超過4萬人。指揮中心表示，昨日共4.1萬人入境，其中從日本入境就有1.4萬人，人數最多。

指揮中心呼籲，民眾返國後雖然沒有檢疫措施，但仍有「0+7」等自主管理規定，民眾有需要可在機場自由領取4劑快篩，於入境當天篩檢、並每兩天篩檢一次進行監測。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞上周五受訪指出，日本、南韓疫情仍在發展中，提醒民眾出國應留意戴口罩、勤洗手、避免赴人潮擁擠處，有相關症狀要做快篩，返國後也要注意健康狀況，並按規定使用快篩。指揮中心今公布新增285例境外移入個案，相較前一日241例些微增加。

指揮中心發言人莊人祥今表示，昨日入境共4.1萬人，其中較多的是從日本入境，有1.4萬人，因春節期間許多民眾出國度假，這幾天陸續回國返回工作崗位，境外移入目前主要根據2種方式掌握確診者狀況，第一為針對入境者旅遊國家進行資料連結，以及中國入境旅客唾液PCR篩檢明確為確診者；第二則是返台民眾自行透過快篩陽門診通報，則有賴臨床醫師協助判定是否為境外移入。

不過莊人祥說，因為機場雖針對全部入境旅客進行檢測，的確有可能漏掉部分境外移入確診者，因為入境後到確診間隔時間，難以判定是在國外還是國內確診，加上Omicron潛伏期很短，境外移入個案通常會以入境日期來做判定。

他也提醒，雖沒有強制檢疫，但返國民眾仍要遵守「0+7」規定，即入境者須7天自主防疫，若有篩檢需求，民眾可在機場自由領取4劑快篩，入境當天做第一次快篩，而後每2天篩一次。

新光醫院醫療副院長、胸腔內科主治醫師高尚志指出，從除夕至今全日都有規畫新冠快篩陽視訊門診，以及類流感視訊門診，以新冠視訊診來說，累計服務200位患者，當中有179位確診，觀察新冠疫情並沒有明顯減少，仍在第三波疫情之中，但大多屬於輕症。且臨床觀察確診者中有10至15%為自國外返台者，不過出國民眾大多已接種三劑疫苗，且持有陰性證明，其陽性率沒有明顯增加。

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