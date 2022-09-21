價值600元國慶紀念品首亮相 有限量MIT保溫杯、漁夫帽

111年國慶大會禮賓紀念品開箱，慶籌會秘書長陳宗彥表示，今年國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽及徽章外，特別推出限量台灣製保溫杯及國慶限定口罩，提供給每位受邀參加的貴賓。至於今年的外賓名單，陳宗彥說，外交部正在陸續邀請、確認中。

此次國慶大會與會人數繼疫情之後，重新回到一萬人，防疫指引都會依據中央流行疫情指揮中心規畫。此外，「中華民國讚國慶」臉書舉辦抽獎活動，讓沒能出席國慶大會的民眾，也有機會獲得國慶紀念品，一同慶祝中華民國生日快樂。

陳宗彥指出，今年的國慶貴賓帽，特別將國慶主視覺圖騰、台灣本島最東三貂角燈塔、最西國聖燈塔、最南鵝鑾鼻燈塔、最北富貴角燈塔的圖像及其經緯度，以電繡方式呈現。

今年獨家推出的環保不鏽鋼保溫杯，則選用屢獲德國IF、日本Good Design等設計獎的台灣在地廠商，並融入今年國慶主視覺設計元素，除為了台灣這片美麗土地的永續發展共同努力，同時也代表向社會傳達愛與溫暖。