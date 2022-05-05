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「煮泡麵等級」料理新手求救母親節大餐 網推這2樣簡單菜色

聯合新聞網 / 綜合報導
作為料理新手的網友被要求準備母親節大餐，因此發文詢問有哪些簡單的菜色。 圖片來源／ingimage
作為料理新手的網友被要求準備母親節大餐，因此發文詢問有哪些簡單的菜色。 圖片來源／ingimage

母親節將於這週末登場，不少子女開始精心規劃該如何慶祝。日前有網友表示，媽媽許願讓小孩們一起煮飯給她吃，但由於原PO是料理新手，所以詢問眾人「第一次下廚適合做什麼菜色」？

原PO在PTT描述，媽媽許願要姊妹們一起煮頓飯當作母親節大餐，雖然目前菜單暫定有爆炒魷魚、楊枝甘露，且原PO被姊姊指定炒飯以取代單調的白飯，然而他的廚藝僅有煮泡麵的等級，因此猶豫自己是否能駕馭以上料理。

其餘網友紛紛提出建議，「推薦你看臉書大象廚房，他的教學很仔細，廚房小白也可以很好上手」、「爆炒的東西對初學者是有難度的，因為不知道熟了沒，或者會炒過頭，燉煮則相對簡單」、「吃辣嗎？麻婆豆腐可以用海霸王辣豆瓣醬去做，很簡單」、「母親節還是建議叫外賣，你廚藝不夠好，可多加練習，明年再表現」。

其中電鍋料理、咖哩被許多人點名為好上手的菜色，「煎蛋、咖哩飯、泡菜炒肉片，不想吃白飯就炊飯呀，放個香菇紅蘿蔔香腸電鍋按下去，電鍋料理的失敗率很低 你可以查查」、「 電鍋料理+1」、「用咖哩塊煮咖哩飯，很難失敗也好吃」、「咖哩非常非常簡單，看一次就會了」、「瓜仔肉，電鍋料理很簡單喔」、「廚藝泡麵等級的話炒類拜託先不要，燉煮類就好，咖哩最適合」。

母親節

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