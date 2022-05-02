一年一度的母親節又到了！精選6家美麗、可口蛋糕 溶化媽媽的心

享用美味蛋糕的同時，記得跟媽媽說一聲「我愛您」！

深夜裡的法國手工甜點

台北市/大安區

從網購甜點起家的甜點店，必吃招牌超厚層生巧克力塔，厚實又綿密的生巧克力搭配甜而不膩的塔皮，濃厚的巧克力風味是許多人心中最愛！（MENU美食誌feifei提供）

Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊

台北市/大安區

台北非常知名的甜點店，除了蛋糕以外，餅乾跟小點心也值得品嚐！必吃老奶奶檸檬蛋糕，蛋糕體紮實中卻保有濕潤，和檸檬糖霜的搭配帶有酸甜又難以忘懷的口感！（MENU美食誌RitaLu提供）

CheeseCake1

台北市/中山區

被封為蛋糕界的愛馬仕，最知名的是藍莓乳酪蛋糕款式，最上層鋪上滿滿且店家嚴選過的大藍莓，配上天然乳酪和手工餅乾，整體吃起來非常清爽且不會過於甜膩！（MENU美食誌++提供）

Color C'ode 凱莉小姐師大本店

台北市/大安區

呷滴 Jia Dee

台北市/中山區

蛋糕充滿各種水果、精緻繽紛的鮮奶油擠花，還有專為不愛鮮奶油的客人推出專屬蛋糕！推薦小農無花果朱古力蛋糕，新鮮的無花果搭配清爽的鮮奶油，讓巧克力櫻桃蛋糕體的層次非常豐富！（MENU美食誌凱薩冰淇淋提供）

Sweet 16 Patisserie

台北市/士林區

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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