整理包／2023全台燈會時間地點一次看 兔年提燈哪裡領？這地方還發紀念銀幣！
兔年春節迎來超長連假，除了四處走春，別忘了晚上也有璀璨燈會，不妨在元宵節前到各縣市燈會走走看看吧！《聯合新聞網》特別從台灣頭整理到台灣尾，集結各縣市燈會活動時間、交通管制、免費小提燈哪裡領等資訊，讓你走到哪就賞玩到哪。
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【北台灣】台北台灣燈會：2/5至2/19、新北燈會：1/26至2/12、桃園燈會：2/1至2/12、新竹燈會：1/6至2/5
【中台灣】中台灣元宵燈會：2/4至2/12、南投卡娜赫拉燈會：1/14至2/5、彰化員林燈會：1/20至2/5、虎尾燈會：1/13至2/5
【南台灣】台南月津港燈節：1/14至2/12、高雄蓮池潭燈會：1/26至2/5、屏東屏東燈節：1/13至2/28、花蓮太平洋燈會：1/14至2/13
●台北｜台灣燈會
台灣燈會睽違23年後，在今年重返台北，也是疫情解封後首場國際大型活動，此次首辦「城市型燈會」，花燈作品飾於高樓巷弄間，展區橫咵東區商圈、國父紀念館、松菸文創園區、台北市政府、信義商圈至四四南村。
展期：2/5至2/19
亮燈：17:00-22:00
地點：台北101、信義商圈、台北市政府、國父紀念館、松菸文創園區、東區商圈等地
兔年小提燈這裡領：2/1上午10時起可上網預約，2/4至2/6下午3時起於14個地點現場發放，詳細訊息→看這裡←
詳細資訊參考：光源台北（https://tw-light.taipei/）
●新北｜新北燈會
新北燈會「兔來運轉熊猴森」今年以遊樂園為主題，共有8大主題燈區，在主燈區還有整點燈光秀。另國際燈區充滿濃濃東洋風情，除有9個日本縣市、JR東日本飯店的睡魔花燈外，知名建築師隈研吾也參加展出，將北海道第一高峰「旭岳」融入作品中。
展期：1/26至2/12
亮燈：18:00-22:00（假日延至22:30）
地點：新北大都會公園幸福水漾園區
兔年小提燈這裡領：1/29發放
●桃園｜桃園燈會
今年以「遊樂園」概念打造，主燈「FUTU未來兔」高達14公尺，充滿未來感，機翼手臂可隨音樂擺動，眼部則使用LED顯示螢幕，能隨燈光秀展演產生豐富的表情變化，整個展區融入客家、鐵道、茶葉等在地意象布置而成。
展期：2/1至2/12
亮燈：18:00-21:30（假日延至22:00）
地點：富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站
兔年小提燈這裡領：2/1、2/4、2/5、2/11、2/12下午5時於富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕發放
●新竹｜新竹燈會
圍繞「兔年」主題，新竹燈會「2023新竹過好年」到處可見兔子身影，主燈「萬兔順利Jump！」更是準備起跳撲向紅蘿蔔，以跳躍形象帶領民眾跳轉未來，而護城河沿岸也以節慶燈飾打造幸福光廊，氣氛相當浪漫。
展期：1/6至2/5
亮燈：17:30-22:00
地點：東城門、護城河畔
兔年小提燈這裡領：2/1、2/4、2/5、2/11、2/12下午5時於富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕發放
●台中｜中台灣元宵燈會
台中元宵燈會首度移師中央公園舉行，水上主燈為10公尺高的「幸福臺中Happy兔」，搭配6大亮點燈區、主燈秀、燈會市集，創造多元燈會體驗。
展期：2/4至2/12
亮燈：17:00-21:30（假日延至22:00）
地點：中央公園
兔年小提燈這裡領：燈會期間每日下午4時開放排隊、4時30分開始發送，限1人1盞，送完為止。
詳細資訊參考：https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/7995
●南投｜卡娜赫拉燈會
因應兔年，南投燈會再度摧手「卡娜赫拉的小動物」打造最萌燈會，不只有7米高巨型主題副燈、12座卡娜赫拉的小動物大型氣球偶燈、花海小火車、SUP立式划槳體驗等，晚上還有「水舞無人機展演」，400台無人機結合水舞及煙火，讓卡娜赫拉升空點亮夜晚。
展期：1/14至2/5（除夕休）
亮燈：19:00-21:00
地點：南投縣會展中心
兔年小提燈這裡領：燈會期間每日下午6時30分發放號碼牌、7時領取，送完為止。
●彰化︱員林燈會
彰化員林燈會已連續舉辦3年，今年主題為「員林旺兔美（美發音「媠」one-two-three越夜越美麗）」，將於1/20晚上7時舉辦主燈「歡樂兔星球」點燈儀式，並提前於晚間6時30分發放市公所每年限定限量的生肖紀念銀幣，點燈儀式結束後還有福袋可領，讓民眾祈求免年「旺兔速利」。
展期：2/5至2/19
亮燈：19:00-21:00
地點：員林公園（主燈）、百果山休憩區（副燈）
兔年小提燈這裡領：1/22-1/29、2/3、2/5晚間7時至9時，在舞台演出2小時內在指定粉專按讚打卡，即可兌換。
●雲林︱虎尾燈會
虎尾燈會今年結合太空星球為主題，希望民眾跟著主燈「太空兔」一起探索虎尾，展開充滿溫度的文化之旅，欣賞古蹟築特色。
展期：1/13至2/5
亮燈：17:30-21:30
地點：大成多功能活動中心（主燈）、虎尾涌翠閣、百年水塔、圓環鋼雕素還真、虎尾鐵橋
●台南｜月津港燈節
月津港燈節一直是春節必看藝文活動之一，今年以「城裡的月光」為主題集結國內外藝術家、規畫4大展區演出，以光影重新妝點月津港，再次讓整個鹽水成為無牆美術館。
展期：1/14至2/12
亮燈：17:30-23:00
地點：臺南鹽水月津港
●高雄｜蓮池潭燈會
首度移師左營蓮池潭舉辦，以蓮池潭知名地標「龍虎塔」搭配兔年俏皮元素，強調生猛有力的「高雄魂」及濃濃台灣味。
展期：2/5至2/19
亮燈：每日18:00起
地點：蓮池潭風景區、舊左營國中
兔年小提燈這裡領：1/26下午5時30分，於高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園、左營孔子廟等三處發送，每人限領2盞。
●屏東｜2023屏東燈節
今年屏東燈節結合地景與人文，在萬年溪、縣民公園、勝利星村規畫3大燈區，其中縣民公園燈區以「華麗巴洛克」為主題，融入屏東的落山風、海洋、魯凱族圖騰，設計高達15公尺、長50公尺的主燈「南境之光」，周圍輔以交響樂、七彩燈光秀、鬱金香等，營造出巴洛克式皇家庭院氛圍。
展期：1/13至2/28
亮燈：17:30-22:00
地點：萬年溪、縣民公園（主燈）、勝利星村
兔年小提燈這裡領：1/13起發放，每人限領一份，詳細領取時間、地點→看這裡←
●花蓮｜太平洋燈會
被譽為「全台最有年味」的燈會，太平洋燈會以「玉兔雙喜」為主軸，主燈「鏡花水月」以月亮、雙兔、禮物盒為造型，代表「花蓮送給台灣最好的禮物」，活動期間每晚6時至9時30分，每30分鐘會有一場結合聲光科技與水舞表演的主燈秀，假日還有互動表演。
展期：1/14至2/13（除夕休）
亮燈：18:00-22:00
地點：太平洋公園南濱段
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