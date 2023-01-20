過年這3天拜天公！時間、口訣、流程攻略報你知 拜對好運旺整年

天公，又稱玉皇上帝，是漢人信仰中位階最高的天神，也是上天的代表。今年農曆新年，拜天公時間從小年夜就開始了，一直延續到正月農曆初九。究竟2023年拜天公時間、日期是什麼時候，拜天公的口訣怎麼說、供品怎麼擺放，就讓聯合新聞網一次告訴你！

一、為什麼要拜天公？

在民間信仰中，天公又稱玉皇大帝、老天爺、天公伯、上帝，被視為是神界皇帝、天庭之元首、萬神之王，代表至高無上的「天」。由於天際浩瀚，因此沒有固定的形體，早期許多敬奉天公的方式，均沒有設金身，而是以香爐替代。自古以來，每逢年前家家戶戶會展開祭拜，感謝過去一年的保佑，同時祈求來年運勢順遂。尤其過年期間（正月農曆初九）適逢天公生日，傳說玉皇大帝會在這天返回天宮，民眾在這天向天公祈福，可以獲得整年好運。

二、拜天公日期、時間、意涵

過年拜天公日期分別為除夕、正月初一與正月初九，會隨著各地、各家庭祭天時間不同而有些微差異。

1. 除夕（國曆1月21日，星期六）

在一年最後一天（農曆12月30日），備好鮮花、素果祭拜玉皇大帝，感謝神明過去一整年的庇佑，並祈求新的一年可以平安順利。信眾通常會選擇小年夜（今年是國曆1月20日）這天的23時（又稱子時）至翌日（除夕）凌晨1時祭拜。由於子時是一天的開始，因此等同於在除夕的第一個時間點祭拜，有「搶頭香」之說，亦稱為「辭歲」。

2. 大年初一（國曆1月22日，星期日）

大年初一拜天公又稱「賀正」，「賀正」有「農曆正月初一，彼此互相拜年」的意思。信眾在這天拜天公，有向上天拜年、慶賀新年到來的意思，為的就是能在一年之初馬上感謝這位神明界的大家長，希望來年繼續得到祂庇佑。除了除夕子時（1月21日晚上23時-1月22日凌晨1時），也會選擇這天的午時（11:00~13:00）進行祭拜。相較於除夕夜，初一的祭拜時間較有彈性，供品的準備也可以簡便一些。

3. 大年初九（國曆1月30日，星期一）

明代王逵《蠡海集》記載：「神明降誕，以義起者也。玉帝生於正月初九日者，陽數始於一，而極於九，原始要終也。」古人認為天地之數始於一、終於九，認定九是最大的數目，有無限、無極的意思，因此將農曆正月初九訂為玉皇大帝的生日，也就是所謂的「天公生」，傳說玉皇大帝會在這天返回天宮，接受各路神仙的慶賀。建議選擇子時（前一日大年初八23時至翌日1時），最晚可到初九（1月30日）的清晨6時。

三、拜天公供品要準備哪些

拜天公的供品基本上離不開鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，以及有招來福氣意謂的發糕。此外還有甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆等代表甜甜蜜蜜、延年益壽的食物，切記不可拜葷食，甚至還有拜天公專用的天公金，又稱「五色金」。隨著每次祭拜目的不同，供品準備也有一些差異，以下分別針對除夕、正月初一與正月初九，來看拜天公的供品內容有哪些：

1. 除夕

時辰：小年夜子時（1月20日晚上23時-1月21日凌晨1時）

供品：天公金、鮮花一對、蠟燭一對、水果兩盤（可選擇蘋果、梨子、鳳梨、甘蔗等，種類與數量皆需為單數）、春花一對、茶一杯、五牲、乾貨六小碗（金針、冬粉、黑木耳各2碗）、糖果六小碗（糖果、冬瓜糖、開心果、花生糖等）、年糕、發糕、紅龜粿等

2. 大年初一

時辰：除夕子時（1月20日晚上23時-1月21日凌晨1時）開始至初一午時（上午11時-下午1時）之間

供品：天公金、三牲四果（雞豬魚與四季水果，如鳳梨、蘋果、香蕉、梨子等）、年糕、蘿蔔糕、糖果、生米、酒水等

3. 大年初九

時辰：初八子時（1月29日晚上23時-1月30日凌晨1時）開始至初九清晨6時

供品：天公金、水果、甜品、紅龜粿等

四、如何拜天公？口訣、流程有哪些？

拜天公需要準備頂桌、下桌。頂桌又稱為「前桌」，專門擺放獻給玉皇上帝的供品，內容物必須是上述第三點列出的素食；至於下桌又稱為「後桌」，用來獻給其他一般神明，或是玉皇大帝身邊的隨從神明享用，可擺放葷食，像是三牲五牲、茶、酒、糕點與紅龜粿等。

相較於早期頂桌桌腳需要繫桌圍、綁甘蔗，現在多以簡化形式呈現。倘若民眾是在家裡自行祭拜，只需將一張桌子用壽金墊高作為頂桌，再另外擺放一張較矮的桌子作為下桌就可以了。供桌可放置於天公爐下，或是家中大門門口、中庭等，必須面朝門外，恭迎從天上駕臨的神明。

拜法：手持香站在屋內，將供桌與供品朝外擺設，人由內向外祭拜，拜完將3炷香插在米杯上，其餘香分別插在各供品上。待香燃至1/3左右長度時，才可開始燒金紙。

口訣：天公祖在上，弟子（信女）OOO，住在OOO，今天初九喜逢玉皇大天尊聖誕萬壽，接受弟子（信女）OOO一家虔誠祝壽與簡單供品禮敬，還請玉皇大天尊笑納，並祈求保佑（信女）OOO一家平安順利、消災增福。

流程：對玉皇上帝的燒香行禮通常會採用最為隆重的「三跪九叩」方式，等香燒到一半即可擲筊詢問祂供品是否享用完畢，得到聖筊後就可以開始燒「五色金」金紙，燒完金紙後拜天公儀式就圓滿完成。

五、拜天公禁忌

1. 祭祀擺放的供桌有分「頂桌」和「下桌」，「頂桌」要為素食或水果，「下桌」牲禮所獻的全雞必需是閹過的公雞，不可使用白毛雞或母雞，以示對天公的尊敬。

2. 祭祀當天禁止屠宰殺生。

3. 拜天公的時間順序不可晚於拜地基主與祖先。

4. 燒給天公的金紙與其他神明不同，需用「天公金」。

5. 祭拜時不可吵鬧嘻笑、口出穢言。

6. 祭拜當天不能曝曬女性的內衣褲。

7. 不可供奉外來品種的水果，也應避免選用多籽、氣味重，或可能衝撞名諱的水果，像是釋迦、番石榴與李子等。原因是水果多籽不易消化，會隨著排泄物排出體外，被視為不潔、褻瀆；另外，釋迦因為名稱與釋迦牟尼佛同名同音，吃了釋迦會有吃了佛陀的感覺，所以被認為不宜供奉。

不過，隨著時代演變，拜天公的禮數和禁忌也會因而有所調整，上述這些民俗流傳的說法僅供參考，信眾是否要相信和遵守，取決於個人的意願和選擇。如果沒辦法在家裡進行拜天公儀式，也可以去廟宇尋求保佑，最重要的是拜拜過程中要秉持虔誠、恭敬的心。

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