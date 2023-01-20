整理包／海洋館、夜景公園、觀光工廠… 20個台灣新景點全攻略

今年春節連假長達十天，有計畫好要去哪玩了嗎？仍擔心疫情暫時不想出國的朋友，聯合新聞網特別精選20處台灣美到哭、好玩到爆的新景點，讓你待在台灣一樣能享受快樂假期、精彩打卡玩翻天！

快速尋點：【北部】、【中部】、【南部】、【東部】

北部

基隆 潮境智能海洋館

國立海洋科技博物館的「潮境智能海洋館」，引入先進的數位科技，有別於一般傳統水族館。圖／海科館提供

景點介紹

基隆最新景點「潮境智能海洋館」，座落在最美的潮境公園裡面，結合4K投影、VR互動、七米高大洋缸，讓你能近距離觀賞海洋生物，也能跟他們互動。

館內除了能觀賞海洋生物外，還設置一些讓遊客可以休憩的咖啡廳和茶館，由館內往外看，整片的落地窗面向的就是山海大景，逛累可坐在咖啡廳喝杯咖啡，遠眺對面九份的美麗山城。

景點資訊

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號 售票時間：09：00~16：00 營業時間：09：00~17：00(6月~8日例假日營業到18：00)

新北 三貂嶺隧道自行車道

新北市三貂嶺隧道自行車道，圖為首發團成員在熱門打卡景點、鏡面水池拍照留念。圖／新北工務局提供

景點介紹

被稱為「最美自行車道」的三貂嶺生態隧道，於2022年10月1日起重新開園，讓封閉37年的舊三貂嶺隧道再現百年風華，經市府整修後改造成自行車道，沿線最受歡迎的隧道口鏡面水池，已是聞名的著名打卡景點。

三貂嶺隧道及三瓜子隧道自行車道串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，是青春山海線低碳旅遊中最新路線，為減少交通衝擊，並考量隧道內使用空間有限，需透過網路申請入場。

景點資訊

地址：新北市雙溪區雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺交接處

台北 經國七海文化園區

經國七海文化園區的七海潭和蔣經國總統圖書館。記者邱德祥／攝影 (聯合報資料照)

景點介紹

2022年1月22日，經國七海文化園區正式開幕，位於台北市大直北安路，園區包括前總統蔣經國在台唯一保存的故居「七海寓所」，以及首座總統圖書館，圖書館館藏包括蔣經國的日記、書畫、照片等，可一窺蔣經國的家庭生活和史實文物，另寓所前的「七海潭」，結合周邊山景，景色優美。

七海寓所是市定古蹟，會有些限制，加上內部空間也不大，希望民眾進入後，盡量以保護古蹟為原則，同時也會做參觀人數的限制，現場則會邀請志工進行導覽的服務。

景點資訊

地址：台北市中山區北安路301號 營業時間：09:00–17:00

桃園 市立圖書館新建總館

桃園市立圖書館新建總館。圖為設計圖。圖／桃園市文化局提供

景點介紹

桃園市立圖書館是全台灣面積最大的圖書館，佔地面積51,600平方公尺，規劃為地下2層、地上8層，位於中華民國桃園市桃園區，有「全台最美圖書館」封號，它不只是圖書館，還結合蔦屋書店、台灣霹靂、星巴克的文化風格新據點，並策劃全年舉辦各種主題性亮點展覽及講座，提供沉浸式體驗。

景點資訊

地址：桃園市桃園區南平路303號 交通資訊：搭乘桃園捷運綠線至展演中心站(G11站)

桃園 橫山書法藝術館

坐落於桃園大園、由新世代建築師潘天壹設計的橫山書法藝術館。圖／潘天壹建築師事務所提供

景點介紹

橫山書法藝術館是隸屬於桃園市立美術館系統的一座分館，位於台灣桃園市大園區橫山書法藝術公園內，名稱取自當地的傳統地名橫山，鄰近桃園機場捷運領航站。

橫山書法藝術館為地下一層、地上兩層建物，樓地板面積約905坪，是台灣第一座官方經營、以書法藝術為主題的美術館。館區設計以公園為「硯台」、陂塘為「墨池」的意象發想，建築外觀則是篆刻印章的形式，由左至右以五個方盒子組成。

景點資訊

地址：桃園市大園區大仁路100號（近機場捷運A17領航站） 營業時間：週三至週一 09:30-17:00 週二休館 農曆春節期間：2023/1/21（六）除夕 至 2023/1/23（一）大年初二 休館 票價：全票100元、優待票50元，桃園市民可享門票優惠

桃園 1895乙未保台紀念公園

「1895乙未保台紀念公園」主打清水模天空步道「乙未之環」。圖／桃園市政府提供

景點介紹

桃園也有清水模景點了，就是在桃園平鎮的1895乙未保台紀念公園，它位於桃園平鎮，清水模美學建築與希望之泉，結合山丘地景遊戲場，生態水池，打造悠閒舒適的遊憩空間，兒童區有攀岩、有沙坑、有盪鞦韆，有別於千篇一律的塑膠設施，很適合小孩放電，假日可帶著全家來這裡踏青玩樂。

景點資訊

地址：桃園市平鎮區復旦路二段66號 開放時間：公園&停車場24小時開放 地下室記憶展示空間：09:00~17:00(週一公休)

中部

台中 驛鐵道文化園區

蠟筆小新30周年期間限定店這次移師到了「臺中驛鐵道文化園區」。圖/有你共創數位提供

景點介紹

台中驛鐵道文化園區共有2.9公頃，是以台灣台中市國定古蹟台中車站為軸心形成的鐵路園區。

範圍為大智路至民族路之間的新舊鐵道空間，包含國定古蹟台中車站、台中新站與高架橋的商業空間、舊台中後火車站、二十號倉庫建築群、復興路寄宿舍、原台鐵局貨運服務總所台中服務所與台鐵局電務處彰化號誌段台中分駐所。南北兩側與台中綠空鐵道相連，鄰近文化部文化資產園區、帝國製糖廠台中營業所、台中市役所與台中州廳。

景點資訊

地址：台中市中區台灣大道一段1段1號 開放時間：11:00 ~ 21:00，其他依各活動/店家公告

台中 望高寮夜景公園

台中望高寮夜景知名，站在看台180度夜景超展開。圖／台中市政府提供

景點介紹

台中望高寮夜景公園是台中首座以夜景為主題的公園，位於大肚山的望高寮地理位置佳，能將台中市區一覽無遺，夜景特別受歡迎，號稱「台中版函館夜景」真的超美，無論約會求婚都氣氛滿點，望高寮同時也是欣賞日出和跨年煙火的好去處。

景點資訊

地址：台中市南屯區中台路601號 交通資訊：台中高鐵站搭乘「99延」至望高寮下車，步行3分鐘 營業時間：24小時開放

台中 水湳中央公園

台中市水湳中央公園。 圖／台中市建設局提供

景點介紹

台中中央公園是位於台灣台中市西屯區水湳經貿園區裡的大型公園。總面積約67公頃，啟用後成為台灣面積第四大之公園。基地前身為水湳機場，內留有歷史建築水湳機場營舍與原日軍台中飛行場機槍堡、老樹公園等歷史遺跡。

景點資訊

地址：台中市西屯區中科路2966號 營業時間：24小時營業

台中 麗水漁港

台中麗水漁港周遭，融入適當的希臘元素設計，護岸斜坡也新增3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼及各式浮雕。圖／台中市政府提供

景點介紹

位在台中最西南端龍井區的麗水漁港，原為一座發展有百年歷史的老漁港，因受到鄰近的火力發電廠興建的影響之下，致使漁業發展日漸沒落乏人問津，幾乎不再有船隻來此捕魚，僅剩少數的膠筏停靠，後來巧妙地利用堤岸上已荒廢的海巡檢哨站改建為希臘風情藍白基調的觀景平台，再加上附近設有自行車步道，成為台中適合新人婚紗取景、觀夕照賞鳥、騎單車看海的絕佳勝地。

景點資訊

地址：台中市龍井區三港路65號 開放時間：戶外空間全天開放

南投 名間親子生態園區

南投縣名間親子生態園區。 (聯合報資料照)

景點介紹

名間親子生態園區於2022年12月19日開幕，占地2.6公頃，斥資逾5千萬元打造，大草坪區呈現愛心型，整個公園結合了三座大型遊具區，其中最吸睛最受小朋友喜歡的當然就是巨型彩虹溜滑梯，它不僅是南投縣最大，甚至成為全台必訪的親子園區之一，假日人潮滿滿。

建設處表示，該親子公園將結合現有溝渠、泡腳池、沖水設施等提供遊環構造場域，初步規畫有地景區、挖掘區、攀爬區、波浪遊樂區等遊戲空間，工程總經費約1163萬元，預計2023年5月完工，可望成為全台唯一的溫泉主題遊戲場。

景點資訊

地址：南投縣名間鄉彰南路256號 開放時間：8:30-16:30 交通資訊：近名間交流道、弘明實驗高級中學、南投農產運銷公司(豬樂園)旁 停車資訊：有免費停車場

南部

彰化 成美文化園區

彰化縣永靖鄉成美文化園區，栽植奇花異樹，精緻的庭園景觀，四季各有不同風情。

景點介紹

彰化縣永靖鄉「成美文化園」庭園造景精緻，美如日本兼六園！成美文化園佔地10公頃，園區內有百年古厝「成美公堂」、百年老樹日式庭園「和園」、四季花園「東園區」等三大特色區域，落羽松大道、日式庭院是近年人氣打卡秘境，有台版兼六園之稱，每個月都有不同的花卉盛開，適合四季參訪遊玩。

景點資訊

嘉義 佐登妮絲城堡

嘉義縣人氣高觀光景點佐登妮絲城堡。圖／佐登妮絲城堡提供

景點介紹

佐登妮絲城堡是嘉義大埔美園區新景點，占地一萬五千坪的佐登妮絲城堡，媲美「台版凡爾賽宮」超過19處夢幻打卡點，其中以園區兩座噴泉、巴洛克迴廊、穹頂最為熱門，整體打造出了歐洲宮廷的華麗氣派，讓人彷彿秒飛歐洲！喜歡歐洲華美巴洛克風格的人，到嘉義一日遊一定不能錯過現在最夯的新景點。

景點資訊

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

嘉義 新嘉大昆蟲館

嘉大昆蟲館的活體蝴蝶溫室花園，被網友稱為「台版樟宜機場」。圖／嘉大昆蟲館提供

景點介紹

新嘉大昆蟲館位於嘉義大學旁，館內展示了超過三百多幅昆蟲標本，讓人看得目不轉睛，還能體驗與各種昆蟲近距離接觸，尤其首推世界首創的「旋轉彩蝶柱」，千隻蝴蝶成雙股螺旋配合基座往上旋轉，不同角度下，蝴蝶會隨著燈光映照變幻不同色彩，球體內部還設計環繞步道，讓民眾漫步、超近距離與蝴蝶共舞的同時，還能拍出超美的網美打卡照，是能一次滿足大人和小朋友不同需求的親子景點。

景點資訊

地址：嘉義市東區學府路300號 營業時間：09:00~16:30（週一、週二公休）

嘉義 品皇咖啡水上鄉觀光工廠

品皇咖啡觀光工廠水上鄉新廠開幕，嘉義縣新增休閒觀光去處。圖／嘉縣府提供

景點介紹

嘉義繼去年底新開幕的大埔美產業園區歐式庭園的佐登妮絲城堡觀光工廠後，在嘉義縣轄內又新增一間品皇咖啡水上鄉觀光工廠，春節期間除了除夕不營業，其他時間全年開放，不但參觀免門票，還提供免費咖啡和餅乾試吃。

景點資訊

地址：嘉義縣水上鄉大崙村155號 (國道1號水上交流道下往168縣道朴子方向500公尺)

台南 新化果菜市場

台南新化果菜市場在屋頂打造大片綠地，轉型為觀光景點和食農教育基地。(圖／MVRDV提供）

景點介紹

被網友譽為「全國最美果菜市場」的台南新化果菜市場，是台南市政府斥資8億打造，由荷蘭建築團隊MVRDV操刀設計，一棟4層樓高的質感滿分山形梯田式屋頂，具有綠化及流線型屋頂的特殊造型，不只擁有164攤蔬果販，更規劃遮蔽區、長椅、野餐桌、南台灣觀光市集還有農產品展示區，為台灣傳統市場注入新活力。

景點資訊

地址：台南市新化區護東路335號 營業時間：08:00–17:00

屏東 洋蔥大福遊樂園

「洋蔥大福遊樂園」在車城地標廟宇福安宮旁。圖／取自潘孟安粉專

景點介紹

全國首座「洋蔥大福遊樂園」，位置就在屏東縣車城鄉福安宮後方，面積近5千平方公尺，以在地特產洋蔥設計，打造了9公尺高的洋蔥大福溜滑梯、大吉大利籤詩橋、祈福廣場、高空步道、親子同樂鞦韆，還有蟲洞攀爬網、勇者闖關遊戲區、大樹休憩亭、環形活動空間、等遊憩設施，多項遊具皆結合車城鄉洋蔥、福安宮等在地特色，打造獨一無二的共融遊戲場，晚上還會點燈超級療癒，非常適合大小朋友一起來玩。

景點資訊

地址：屏東縣車城鄉福安宮旁 營業時間：24小時開放

屏東 飛天火車公園

屏東林邊火車站前廣場旁的共融公園，融入在地特色的「飛天火車」和「蓮霧冒險森林」，和一旁林邊火車站、知名林邊農特產相呼應。記者潘欣中／攝影 (聯合報資料照)

景點介紹

屏東新公園「飛天火車公園」佔地約1944坪，其中最吸睛的就是長約30公尺的「飛天火車」，以馬卡龍色為設計超可愛，還能玩到熱氣球溜滑梯、蓮霧冒險森林等設施，加上車廂旁還有雲朵，象徵這是一輛愛冒險、衝向天際的飛天火車，絕對會讓小朋友玩得超過癮。

景點資訊

地址：屏東縣林邊鄉仁愛路33號(林邊火車站旁) 營業時間：24小時開放

東部

台東 紅葉谷綠能溫泉園區

紅葉谷綠能溫泉園區。圖/雲朗觀光提供

景點介紹

紅葉谷綠能溫泉園區位於台東縣延平鄉紅葉村，翠綠山谷環繞與蜿蜒溪流環抱的部落，50年前曾以紅葉少棒風靡全台，多年來以原鄉部落溫泉吸引許多遊客，後因莫拉克颱風八八風災重創毀損，經台東縣延平鄉公所推動，結合台泥綠能與雲朗觀光攜手合作，於2020年規劃紅葉谷綠能溫泉園區，終於在2022年秋天試營運，以不一樣的綠能主題溫泉區面世，紅葉谷綠能溫泉，期待能讓您沈浸體驗大自然之禮，成為與家人朋友共遊，遠離塵囂泡湯戲水，品味美食的世外桃源。

景點資訊

地址：台東縣延平鄉紅谷路121號 營業時間：11:00~18:00 每周二公休

宜蘭 漢本海洋驛站

宜蘭打卡熱門景點「漢本海洋驛站」。圖／台泥集團提供

景點介紹

漢本海洋驛站是位於花蓮宜蘭交界的新景點，是宜蘭南澳絕美的看海秘境，能飽覽180度的蔚藍海景，吹吹海風超涼爽，讓旅人多了一個可以休憩接近海的地方，新打造的IRIS鞦韆，可以眺望太平洋，已經變成最新最夯的打卡點，漢本海洋驛站園區裡也提供完善的設施及空間，雖說整體佔地不大，但適合玩宜花時順遊踩點。

景點資訊

地址：宜蘭縣南澳鄉碧海路99號 開放時間:10:00~17:00

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