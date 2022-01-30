你不知道的春節傳統甜食！寸棗糖不是棗做的 南棗核桃糕好吃又「好玩」

農曆新年將至，除了與家人團聚圍爐外，當然不能忘了品嚐應景的「傳統甜食」，而這些懷舊的好滋味，同時也蘊含了許多祝福含意。以下就為您介紹6款「古早味」的過年甜食，讓您新的一年「呷甜甜賺大錢」！

1.麻粩

麻粩示意圖。圖/報系資料照

最經典的過年甜點「麻粩」，先以糯米粉、芋頭粉搓揉發酵後，下鍋油炸使其膨脹再裹上糖衣。而一般傳統口味分為兩種，一是外層裹上花生粉的「米粩」，以及外層裹上芝麻的「麻粩」。另外，粩與「老」諧音，也有長壽健康的寓意。

2.年糕

圖為炸年糕示意圖。本報資料照片

到了過年絕不能錯過的「年糕」，油炸過後更好吃，以字面上的意思解讀，它就飽含吉祥之意，「年」與「粘」同音，並能解釋成新年或團員凝聚之意，而高「糕」諧音「高」，有著步步高升的意思。

3.生仁糖

生仁糖示意圖。圖/報系資料照

外觀製成圓形顆粒，裹著紅、白色糖霜，內餡包花生，吃起來口感卡滋卡滋，為福建地區流傳許久的節慶零嘴，由於是農曆正月初九拜天公時的必備品之一，便稱作「天公豆」。另外，花生需脫殼後食用，因此象徵「脫胎換骨」，生「仁」音同生「人」，也有人丁興旺的意思。

4.寸棗糖

寸棗糖示意圖。圖/報系資料照

乍聽之下還以為是棗子做的，然而裡頭卻完全沒有添加棗的成分。寸棗糖是以糯米製成，油炸後再加上麥芽糖，外觀看起來就像是「金條」象徵富貴，所以到了過年可是相當討喜的節慶零嘴，老一輩的人還賦予它這句話「吃寸棗，年年好；吃甜甜，過好年」。

5. 冬瓜糖

冬瓜糖示意圖。圖/報系資料照

在傳統過年與婚禮中，時常出現的喜糖「冬瓜糖」，是將冬瓜切成條狀後加糖煮製成，本身帶點冬瓜香味，吃起來十分甜膩，由於冬瓜裡籽很多，也就有著瓜瓞綿綿、多子多孫的寓意。

6.南棗核桃糕

南棗核桃糕示意圖。圖/報系資料照

在過去南棗核桃糕是屬於比較奢華的甜品，因此一般家庭只捨得在過年的時候吃。而核桃糕通常會用各色的玻璃糖果紙來包裝，許多小孩吃完糖後，還會手拿玻璃紙看天空，趣味性十足。同時它也蘊含各種健康功效，有吉祥、圓滿、祝福之意。