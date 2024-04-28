在台積電工作時股價才80元 他：漲到600才驚覺400不算什麼

摘要 1.人之所以會被思維框架限制，是因為常用過去的經驗看現在。因此需要練習重置思維，以改變看事情的角度。 2.培養重置思維，首先是對任何事情不要有任何框架，收集更多的資訊、多和不同領域或產業的人交流，再沉澱、整理你的想法。

前陣子在咖啡店發現一本雜誌，講的是重新定義屏東市，讓我感觸很深。以前，我常回屏東去看孩子，當時屏東給我的感覺，像是幾十年都不會變的地方，但近幾年，整個屏東市都不一樣了。這份的觸動，也讓我想起了這陣子重置思維，開始買台積電股票的事情。

記得2～3年前，一次企業培訓課程結束後，有位學員問我說，「台積電的股票已經四百多元了，還可以買嗎？」

當時我回答：「我在台積電工作的十多年，台積電的股票從32元漲到80元左右，股價在這段區間徘徊了10年多。很難想像，台積電股價居然可以到四百多塊，我覺得是太高的，畢竟以前台積電的股價才不過80元左右，這是我個人看法，你再參考看看。」

又過一陣子，又有一位學員在培訓課結束後，問我：「請問彭老師，台積電的股票現在五百多元，還可以買嗎？」

聽到同樣的問題，我笑了，於是跟他說。前陣子另一家公司的學員也問過我同樣的問題，當時我沒有建議他買，所以我也不會建議你買，因為我還是覺得太高了。

後來我開始關注財經資訊，培養投資觀念，久而久之就發現，我需要重新定義對台積電股價的印象。

老實說，重新定義自己的思維想法，不是一件簡單的事情，需要很多資訊支撐。

後來，我在台積電股價六百多元時，買了一些零股。對我而言，這是一件很難的事情，因為我在台積電工作時多年，經歷過股價80元，要拋開過去的思維，不是一件簡單的事情。

講這一段小故事，不是推薦各位買台積電股票，而是告訴各位，這個時代很多事情真的要重新定義。

前陣子，我跟一位房仲朋友聊天，我說，以台北木柵為例，幾年前新房子一坪大約60萬，當時覺得很貴，但到了今年，聽說木柵的新預售屋一坪要90萬。這又是一個需要重新定義思維的案例。

現在，看待任何事情，一定要重新設定你的思維，看向未來，不是著眼於過去。人之所以會被框架限制，是因為用過去的經驗看現在，但重置思維是要你從現在看未來。

擁有重置思維，就會思考：如果要到達理想的未來，現在我可以做什麼？

如何培養重置思維？

我歸納出可以練習重置思維的4個技巧：

1.要有開放的思維，對任何事情不要有任何假設跟框架。

2.任何事情不能只看單點，盡量收集更多的資訊，幫助你看出整個事件的全貌。

3.多和不同領域、產業的人交流，再沉澱、整理想法。

4.重新評估是否要調整自己看待事物的視角。

真正快樂的人，就是持續不斷的更新思維框架，當你對任何事情都可以重置思維時，你就能時常豁然開朗。

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