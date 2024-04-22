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大跌手中的好股市值掉很多該怎麼辦？ 專家：非借錢、開高槓桿最好的處理就是繼續等待

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股。記者曾學仁／攝影
台股。記者曾學仁／攝影

這一、兩年來很少出現今（19日）天這樣的大跌了，難免會看到績優股、地雷股通通一起跌，就算是台積電這樣世界級的好公司，如果股價一直跌，看到手上持股的市值一天跌掉這麼多，還是有很多大大會擔憂，應該怎麼處理手上的股票？

若手上的股票非借錢、開高槓桿，相信再怎麼下跌，都不會對生活造成影響，手上持有好的公司就經得起考驗...

最好的處理方式就是不處理，繼續等待，這是投資的必經之路，未來漲回來了就恭喜您熬過考驗，要是再下跌也不要擔憂，按照規劃好的折數繼續買，耐心持有、累積低成本股數，（例如：9折、8折…往下買）。

當然，以上只適用非借錢、非高槓桿，且買的是自己理解的好公司喔！

至於看到持股市值蒸發了好幾萬、好幾十萬甚至上百萬，應該怎麼面對呢？

市值歸市值，要把自己看成是公司的股東，公司本質沒有改變，價值就不變，競爭力也不變，一時的市值改變不會影響我們，不要忘記我們是價值投資者，大跌、市場恐慌時才是我們的主場，整理好情緒還是要繼續執行我們該做的事，一起加油！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台積電 台股 槓桿

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