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大跌774點！台股今創史上最大跌點紀錄 1萬9527點收盤

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雲豹不理台股崩跌今漲停 網喊：是不是該認錯直上雲豹了？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現主攻綠色能源的雲豹在台股一片綠綠油大崩跌的情況下，今日攻上漲停156.5點，上漲14點。圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照
網友發現主攻綠色能源的雲豹在台股一片綠綠油大崩跌的情況下，今日攻上漲停156.5點，上漲14點。圖為台股示意圖。圖／聯合報系資料照

Fed降息不確定性，國際情勢緊張，及台積電（2330）法說下修景氣展望，影響台股今（19）日開低重挫，盤中一度跌至19291.88點，重挫超過千點，寫下史上最大單日跌點，台積電盤中重挫超過6%，影響大盤點數超過400點。但有網友發現，主攻綠色能源的雲豹在台股一片綠綠油大崩跌的情況下，今日卻攻上漲停156.5點，上漲14點，令網友在PTT喊：「是不是該認錯直上雲豹了？」。

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）今(19)日股價逆勢走高，盤中攻頂鎖住，創掛牌以來新高價。因雲豹昨（18）日已取得證交所核准函，力拚第2季轉一般板上市，有望成為全台第一家自創新板轉上市企業，令投資者樂觀看漲。

原PO於上午9點41分在PTT以「是不是該認錯直上雲豹了？」為題表示，「不囉嗦直接進入主題，能源政策絕對是短期內無法改變的，台灣目前這情勢就是停核能、擁綠能，說實話，我實在是看不出來雲豹的短期利空在哪裡耶，是不是該直上10張試看看了？」，原PO並說：「一片大跌600多點，雲豹人家漲停績效就是放在那邊，是不是該認錯了？」。

網友對此則表示：「創新板你想買也不一定能買」、「你有500萬購買的資格嘛？」、「認錯吧！還有四年」、「台電跌倒，綠電吃飽，空台積，多雲豹」、「綠電重電電纜是漲真的」、「短中期趨勢電纜，長期A」、「水資源衝衝衝」、「雲豹背後是你全國人民，還不賭身家，早該認錯加入了，有台灣價值才是王道」、「新的護國神豹」。

台股 綠能 雲豹

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