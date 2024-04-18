不妙！台積電CoWoS強勁也沒用？ 台指期盤後、ADR盤前都跳水

萬眾矚目的「護國神山」台積電（2330）18日召開線上法說會，總裁魏哲家談及CoWoS產能時，特別用了兩個「非常」強調需求，讓鄉民秒懂。但下修全球晶圓代工成長預測從20%變10%，加上資本資出不變並看衰車用部分，讓網友們開始議論不妙。台指期盤後直接翻黑，截至晚間9點半已跌350點、挫1.7%；台積電ADR盤前也跳水超過3%。

魏哲家表示，CoWoS需求「非常非常（very very）強勁」，預計今年的產能會超過倍增，台積電已盡力，但還是不能滿足客戶需求，所以將與封測廠合作，透露雖然今年不夠，但明年會非常努力。

PTT鄉民馬上Get到「董事長用了兩個非常來形容CoWoS產能有多缺，客戶端需求就看台積能生產多少了」。

不過，其他網友直言「可是資本資出沒有上修啊」、「非常努力，意思是沒辦法躺著賺了吧？」，更認為「大家早知道AI很缺，但沒增加支出就是頂了」。

也有網友反駁「為什麼一定執著資本支出沒調？都還有好幾個廠還在蓋」、「一堆不懂的人在那邊亂講，CoWoS機台又不貴，是要什麼資本支出啦，笑死」、「CoWoS概念股又要噴了」。

台積電晚間7點公告，台灣廠區在0403地震後的第三日結束前完全復原，但此次地震發生有一定數量的生產中晶圓受到影響，預計地震的總體影響將使第2季毛利率下降約50個基點（0.5個百分點），並將在第2季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣30億元。

台積電今釋出第1季財報與第2季展望，但下修全球晶圓代工成長預測從20%變10%，加上資本資出不變並看衰車用部分，讓網友們開始議論不妙。台指期盤後直接翻黑，截至晚間9點半已跌350點、挫1.7%；台積電ADR盤前也跳水超過3%。