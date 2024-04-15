因為這「6原因」所以超愛ETF！ 專家：海底撈針不如買下大海

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聯合新聞網／ 大芥存股
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

嗨，大家好！大芥來簡單分享6個自己超愛ETF的原因，那我們就繼續看下去。

ETF是什麼？種類有哪些

ETF (Exchange Traded Fund) 中文為指數股票型基金是可以一次「買入一籃子的股票」的金融商品

就像買了水果籃，裡面有香蕉、蘋果、芭樂等等...

ETF的種類有哪些？可以從兩個面向來區分

1.若以「槓桿」區分：

一般型、槓桿型、反向型

2.若以「投資標的」區分：

股票型、債券型、商品型、貨幣型、REITs、加密貨幣

而大芥這次的分享主要著重在「一般型 / 股票型 + 債券型 ETF」

也是目前市場上相對多人投資的類型

6個超愛ETF的原因

1.種類多元

ETF的種類相當多元，如果再以 「股票型 ETF」舉例，底下又包含了市值型、高股息型、產業型、主題型、國家型、區域型，可以選擇符合投資需求、自己又喜歡的類型

2.自動汰弱換強

ETF會根據自己的 選股邏輯，定期檢視篩選出來的成份股是否符合標準，沒有符合的會踢除，並替換上新的成份股

例如0050、006208會挑選出台灣市值前50大的公司

有這種自動化篩選機制對投資人來說真的很方便！

3.分散風險

只要是投資就一定有風險，所以要盡可能降低風險，不管是投資多檔標的、延長持有時間以減少短期波動風險、資產配置都可以

而一次買入一籃子股票的ETF，相比單一標的，可以更有效達到分散風險的作用

這也是大芥喜歡存ETF的重要原因

4.費用相對低

ETF是追蹤特定指數，相比需要經理人主動選股的基金來說，費用更低廉

至於低成本投資好處是什麼？

就是可以減少長期投資下成本複利後，吃掉報酬的風險

5.適合長期投資

因為ETF可以一次投資多檔標的，加上種類又多元，可以配置不同的資產類別來降低風險及減少短期波動的影響（如股票型＋債券型）

當風險降低了，心情也會更安穩、能睡得更好

另外還有前面提到的低費用，也是ETF適合長期持有的原因

6.省下許多心力與時間

相比個股，ETF省下相對多研究與看盤的時間（當然投資前還是需要花時間了解）

加上ETF會定期檢視並篩選成份股，就像是有個守門員在幫你隨時監控，所以也不用隨時關注股市，對於平時沒有時間看盤的人來說，真的是一大福音

◎本文內容已獲 大芥存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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