不會輸給大盤的選股三步驟！達人：但若不及ETF就不如投資ETF即可

存股這種投資方式，結合了「存錢」的目的與「買進持有」的策略。然而，每檔個股都有自己的節奏，每間公司也都有各自的經營前景，不管是否能上漲，或能不能配得令人滿意的股息股利，重點則是「是否能達成個人的投資目標」，但又怎麼知道設立的目標是否達成平均水準呢？

價值投資達人阿福 （詹英哲）分享從路跑賽與長期投資相似之處，譬如一個沒跑過馬拉松的人要長跑，可能會因為無法掌控配速，而提早將體力耗盡。但若能跟緊專業的配速員，便能以穩定配速推進賽事，一般人也能達成順利目標。

將投資對照到路跑賽上，這些專業而穩健的配速員就是 ETF：好比台股的 0050、美股的Ｓ&P 500，以及全世界的 VT。你可以將 ETF 的績效與自己的操作相互對照，作為汰弱留強的基準：若績效比「配速員」還好，就維持原本的操作方式，反之，不如投資在 ETF 就好。

配速持股三步驟，高於平均投資績效

同樣是買進後長期持有的部位，一邊是市場平均績效的 ETF，一邊是高於平均績效的績優股，整體績效有一定的防衛性，達成股價不漲領股息、股價大漲獲利極大化的作用，讓詹英哲幾年之內達成月領 10 萬股息目標。具體來說，這樣的投資決策需要經歷三個階段：選股、找買點，以及與 ETF 對比績效的過程。

選股原則：穩健成長個股，具護城河競爭優勢

選股原則以穩健成長優先，因此便需要排除景氣循環股，以及不確定性高的轉機股。有五種類型的護城河優勢更加分：

擁有無形資產（品牌、專利、特許執照）：如能特許處理廢棄物的環保業者崑鼎、可寧衛。 用戶轉換成本高昂：產品服務與客戶營運緊密結合，客戶難轉換，如食品供應商德麥、經營資訊系統整合的敦揚科。 規模效應：透過經濟規模寡占市場，經營成本有機會降低，如統一超與全家 網路效應：服務價值隨用戶增加而提高，如人力銀行 成本優勢：透過地理、資源與生產程序形成低成本優勢，如鴻海。

由以上條件所組成的選股組合，再搭配兩個基本面條件：「基本門檻近五年 ROE>15%，且近四季 ROE>15%」以及過去五年公司獲利是否逐年成長與股息。投資組合涵蓋食品、環保、便利商店、資訊系統整合與保全業者。

找買點：本益比燈號

以本益比可以推算個股相對合理價（公式參考如下），但如果你不確定什麼時候是好買點，定期定額會是在佈局基本持股時，能平均買入成本的方式。

汰弱留強基準

企業在經營會有各種變化，若有無法達標的狀況，則需要了解原因。至於是否要換股，則可以回頭檢視個股護城河是否有改變 。譬如統一超近五年不佳，中華食在近一年跌超 10.84%，但主要來自通膨導致成本上升，那在聯準會控制通膨、原物料價格下滑後，就能消化問題的影響，現階段反而是價值投資者逢低佈局的機會。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：汰弱留強聽來合理，誰強誰弱怎麼比？配速持股法，「至少不會輸大盤」的三步驟