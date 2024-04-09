拿股票「貸款」生出買房頭期款！ 存股哥：150萬每個月繳利息2500元還有股息領

借貸套利就是靠理債來理財，靠槓桿存資產，利用負債的力量讓你的資產、股息越滾越多，不要對負債過於恐懼，最重要的是你是否能駕馭它，反向運用負債的力量讓你跑得越來越快。

前兩三個禮拜開了限動聊聊，有個老鐵問說有計劃買房的話要把手上的存股標的賣出嗎？或是要再去額外貸款？他說他不太想出清持股，當時我回答可以考慮用股票質押來當頭期款。

我覺得這招的可行性其實蠻大的，但目前沒看過任何討論，也沒看過有人這樣操作，但我想一定早就有人這樣幹了，只是沒有公開發文討論而已。這邊討論的是用質押湊頭款，來看看可不可行。

頭款以150萬計算，大約需要質押300萬的股票，借5成就可以拿到150萬，這樣我會估到至少要有350萬股票，因為質押300萬後至少還有個50萬股票在身上以防任何緊急需要。 質押利率2.05%，借150萬每年成本為$30750，一個月才2500塊，以目前房價上漲的幅度來看，十年後漲至少超過30萬成本價的機會我認為挺高的，如此一來你不用慢慢存就可以拿到買房頭款。

你省下了大把大把存頭款的時間，而且可以把原本要買房的150萬頭款做更妥善的運用，也許你每個月預計存1.5-2萬，10年後買房，現在直接提前10年買房，原本預計存的1.5-2萬就直接拿來繳房貸或存股。

而且你不用賣股變現，同時手上還保有300-350萬股票可以繼續複利領股息。另外你可能會說那至少要有300萬股票才能用這招呀，是沒錯但我認為只要努力一點拿出300萬股票來質押一點都不難。

另外要考量的一點是，質押貸的150萬要怎麼還？我的觀念是能不還就不還，欠得越久越好，我只要每個月繳2500塊利息，就能一直保有這筆資金的使用權，要還，那等到10年20年之後，靠通膨幫還就好。

以上是我自己在腦中模擬的靠股票質押湊頭款攻略，自己認為可行，如果我未來要買房的話，那我應該會用這招，不知道有沒有老鐵已用這招買房？有的話可以分享一下。

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