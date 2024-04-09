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地震行情！他見「震後鋼鐵水泥狂漲」進場 網示警：曇花一現

聯合新聞網／ 綜合報導
0403大地震造成花蓮地區重大災情。本報資料照
0403大地震造成花蓮地區重大災情。本報資料照

上週三花蓮發生規模7.2的強震，各地災情不斷，台股也出現「地震行情」，網友觀察到鋼鐵、水泥族群強勢上攻，低檔爆大量行情，但有人示警，即使倒塌的大樓都給同一家公司重建，或從同一個廠商進料，加起來利潤也有限，只是曇花一現的漲幅。

一名網友在論壇Dcard以「地震震出了什麼行情？」為題發文，他表示，地震嚇一跳，同時也震出鋼鐵、水泥類股上漲，低檔爆出大量行情，他直呼是「超級明顯的提示」。

該網友說，電子族群除了神盾集團還能漲一波，其他漲多進場會怕，則可以考慮蹲蹲鋼鐵族群，說不定「蹲一蹲就有驚喜」。

其他人卻不以為然留言「請問是倒了幾千棟房子嗎？」、「曇花一現而已」、「就算倒的那幾棟全部都給同一家公司重建、同一個廠商進料，總共加起來也沒多少利潤」、「這種災難財我是不會進場啦」、「倒的不多，需求不大，短線炒作而已，記得快下車」、「秉持中鋼越跌越買的我，反而蠻怕這波的」。

不過也有人力挺留言「我也是看好鋼鐵、水泥，不過，行情是否有延續或是短期反映，要好好觀察」、「電梯股也能買」、「我覺得新光鋼可以好好關注一下，長榮鋼的話，漲不完，我也不清楚怎麼回事，不跟著市場走」、「中鋼怎麼一樣可悲啊」。

Dcard 台股 地震 強震 花蓮

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