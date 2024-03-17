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公務員「借信貸50萬元」該All in賺一波？ 一票人急勸退

聯合新聞網／ 綜合報導
在低薪的時代，許多人為了提高收入，會努力學習如何投資理財。示意圖／ingimage
在低薪的時代，許多人為了提高收入，會努力學習如何投資理財。示意圖／ingimage

在低薪的時代，許多人為了提高收入，會努力學習如何投資理財。日前，一名公務員PTT透露，自己透過信貸有一筆50萬元的資金，因此詢問大家應選定期定額還是All in比較好？掀起一票鄉民議論。

原PO「現在適合All in嗎？」為題稱，身為公務員的他最近福利被砍得很慘，逼不得已只好借信貸2.06%自救，目前手握一筆50萬元資金可運用，苦惱著要選擇定期定額0056、00878、00919每月領息，或是定期定額買美股ETF VOO、VT長期複利，還是將50萬元All in。

原PO補充，他還有買一張ETF「元大台灣價值高息00940」，本來想再觀望一陣子，但募資已結束，來不及再加碼。他透露，2月信貸利率較高，「這次的利率比較低，有借新還舊」。

貼文一出，一票網友建議原PO應選定期定額，「兩萬的高點太貴了，先別買」、「你還是定期定額好了，不然借貸的投資失利，你壓力會大」、「新手你敢歐印（All in）也是很猛誒」、「說歐印的到底是要投資，還是賭博先搞清楚」。

ETF PTT 公務員 理財

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