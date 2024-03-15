逆風喊不跟00940！486先生提一簡單理由曝這投資有風險

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起股市狂潮，市場傳出投資人紛紛從銀行搬存款買00940的情形。對此，向來會曝光分享個人理財規劃的486團購達人陳延昶，昨(14)日則於臉書表示，因為目前台股已近兩萬點，若是回溫至1.5萬點，投入的資金恐怕所剩不多，該文一出，引起網友熱議，有些網友認為，投資人會選擇在台股近兩萬點時存股，相當不可思議。

陳延昶於臉書說，不少網友發訊息問他是否跟風申購00940或00939？他給出「沒有，我白癡嗎？」的答案。並認為：「現在股票已經兩萬點，現在買ETF，若回溫到1.5萬，那你覺得投入的錢會剩多少？」。

網友見文紛紛表示：「太誠實了」、「大哥真了解！不過一堆人還拚命衝！」、「正忙著下車，現在要上車的，都太慢了」、「跟產業一樣，一窩蜂都沒有好下場」、「不要追高啦！」、「ㄧ堆天才2萬點在存股」、「實力好的不太可能買這個吧」。