台積電準備破千…因中國資金流出？網曝「1隱憂」恐影響股價走勢

台股5日再度寫下歷史新高，盤中最高19,453.85點，收盤指數19,386.92點，漲81.61點、漲幅0.42%，成交金額4,227.76億元。台積電（2330）收730元、漲5元，同步創新高。PTT網友推測，這波資金來源是中國，「中國泡泡被戳破，資金全部流出來了」，有網友認為，台積電股價上看破千，呼籲「買台積救台灣」，但有人擔心，台積電散戶股東人數持續下降，可能影響後續走勢。

一名網友在PTT發文表示，股市頻頻上漲，房市也創新高，連美股雖然過去兩年多次升息，市場貨幣減少的情況下，各項經濟表現仍能創新高，還有閒錢投資日股，他好奇「這波資金從哪來的？」

不少人認為，主因與中國經濟走跌有關，留言「中港股市，中國房地產，中國商業投資的資金撤出來的呀！當初美國割日本那一套劇本，現在又重新用在中國身上。主要是中國房地產的錢啦！這次中國房地產崩盤，幾乎將中國兩代人所積累的資產全部洗劫一空，你覺得有多少？」

另一名網友發文表示，台積電股價頻頻上漲，400不買、500不買、600不買、700不買 難道要等到破千嗎？他直呼，「10萬青年十萬股，錢全部拿出來，一起買台積救台灣」。

其他人則留言「別騙，散戶黑手一直下車，都是小兒在抬轎」、「年底2000不是夢」、「中國跌倒，全世界吃飽」、「現在哪有散戶，都下車了」、「台積80%是外資，台灣散戶齊抬轎」、「別追了，這波砍下來會很慘」、「台積如果會創新高，基本就不要亂空，不要把台積當空氣」、「台積八百不是夢」、「散戶GG持股創新低」、「股東人數不是還在降低嗎」、「創新低是都跑去買大盤etf了吧」。