不敢去人多的地方！他「放空」虧到快畢業 網曝最該去這裡

「人多的地方不要去」是股市投資經常流傳一句話，意思為大多數人投資的項目，若要跟進之前應該要三思。不過PTT網友表示，近幾個月台股表現亮眼，持有多單的投資人都大賺一筆，他有朋友刻意避開「人多的地方」改當空軍，卻被搞到幾乎「快畢業」，有網友指出，人多的地方別去，但要去錢多的地方。

台股27日以早盤以18964.49點開高後，盤中最高一度拉升至19023.01點，創下歷史新高，但在創下新高後賣壓湧現，隨後一路下殺，最低達18752.53點，終場收18854.41點，下跌93.64點，跌幅0.49%，成交量4,225.23億元，三大法人賣超199.13億元。

一名網友在PTT發文表示，最近幾個月台股表現亮眼，幾乎每個人都有賺錢，「只要持有多單都賺」，但他有個朋友認為「人多的地方不要去」，因此刻意跟大家反著做，改當空軍，如今卻被搞到「快畢業」，頻頻虧損，他好奇，「人多的地方不要去」這句話是不是不適用在當今股市。

其他人則留言「現在才剛開始，感謝他們身先士卒」、「NVDA人一直很多還不是飆到外太空去」、「問題是空軍本來就很少，你要進場看的反而是停損文」、「1、2月我賺了6200美金了」、「人多的地方可以去，但是要跑得快」、「恐慌蛙沒賺錢，眼紅多蛙大四房保時捷」、「理論上是對的，但你認為的人多，也有可能是上漲行情最好賺，韭菜最多的時候，不然怎麼有股票一年漲十倍呢？過程的人氣也是累積起來的」、「看三月有沒有跌下來啊，跌就是對，漲就是錯」。

但也有人留言「質疑的人還是很多吧，你看台積電散戶降這麼低，跟以前比差這麼多」、「台積電跟之前比起來，少了 20幾萬的散戶」。

還有人留言「人多的地方才有資金」、「有量才有價」、「人多跟反著做事兩件事情」、「笨蛋才放空，尤其是在台股」、「人多的地方不要去，但是錢多的地方趕快去，人多的地方代表資金充足」、「人多的地方不要去，但是沒人吃屎不代表你要去吃」、「人多的地方不要去，錢多的地方要去」。