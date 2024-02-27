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他推測「藍燈買市值型、紅燈買高股息」更賺 網吐槽：顧這2點就夠

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論買股時機。 圖／聯合報系資料照片
網友討論買股時機。 圖／聯合報系資料照片

股票投資中，「持續買進」是不少人喜歡的投資策略，由於可以長期買進，藉以降低持有的平均股價，以增加報酬率PTT網友好奇，每月固定比例持續買進，在景氣藍燈市值型ETF、紅燈買高股息ETF，可能會比持續買進市值型ETF更佳。但其他人直言，買股不需要看燈號，只要定期定額、黃金交叉買進即可。

根據國家發展委員會官網資料指出，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下，若對策信號亮出「綠燈」，表示當前景氣穩定、「紅燈」表示景氣熱絡、「藍燈」表示景氣低迷。

一名網友在在PTT發文詢問「持續買進的策略」，他表示，如果要貫徹持續買進的存股策略，每月投資一定資金比例，若是在景氣藍燈買市值型ETF、紅燈買高股息ETF，報酬率可能會優於持續買進市值型ETF，他認為，「市值型ETF在高點買比較沒有價差空間，而高股息ETF即使指數高點時，股價也不會飆太高」。

其他人則留言「你可以黃紅燈開始賣，不過疫情那波紅燈鈍化了快一年」、「景氣藍紅燈與指數高低點的相關性不太高」、「買股沒在看燈的啦」、「跌破當年一月的最低價那年就要小心」、「方法一定時定額，方法二黃金交叉買進」、「第一次聽到買股票還要觀察景氣燈號的，有點好笑」、「我會建議景氣高或低都買高股息就對了」、「我都逢低用零股持續買進並持有低位階的標的」。

還有人留言「資本市場，散戶能做的就是持續買進…不要想什麼買在最高被套。你持續買進肯定買最高也買最低，拉長時間就是均值了」、「你會看燈別人不會看嗎」、「你的推論與事實不符啊，事實是高股息在去年藍燈漲這麼大段，但其實主要是配資本利得，等紅燈時你會覺得高息型股價就沒有飆太高」。

ETF PTT 報酬率 市值型 藍燈 高股息

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