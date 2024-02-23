為何不買美股ETF？網曝「匯差」是主因：1關鍵還能省手續費

投資美股有兩種方式，第一種是投資人親自在海外的網路券商開立帳戶，另一種則是由券商提供的複委託服務。PTT網友好奇，「ETF為什麼不買美股的就好？」他認為，若是涉及海外標的，買美股ETF一定比台股更優。對此，其他人解釋最大主因是「匯差」，直言「大家懶得去銀行換錢」，加上台股跟著美股走，沒必要給人家賺手續費。

一名網友在PTT發文表示，台灣出現許多ETF，若是投資台股市值型或高股息 ，買台灣券商出的ETF很不錯，但若是投資涉及海外標的的話，買美股ETF更好。他舉例，想投資日本市場的話，買美股的日本ETF一定比買台股的日本ETF好，要買標普500，SPY或VOO肯定大勝台股的標普ETF。

該網友說，美股投資不會很困難，複委託或海外券商的門檻都不高，且美股ETF種類多、範圍多、選擇多、內扣低，不像台股少數ETF的內扣費高達1%，相對起來更能省錢。

其他人則留言「就懶得換美金跟使用複委託」、「買台股沒有匯率問題」、「懶和快」、「懶得去銀行啊，加上台股表現也沒差到哪，就想說算了」、「因為台股很多人買高股息」、「這是海外券商，複委託就是擔憂若合作券商遭遇系統性倒閉風險，有的沒有在美國政府的賠償保護下」、「匯差啊，你生活是花台幣還是美金啊」。

還有人留言「台股跟著美股走啊，幹嘛給人家賺手續費」、「我只買VOO跟QQQ，反正本來配息都不高就想說送他，但之前觀察00712發現高殖利率的美國標的會影響很大」、「台股的美股etf，標的的股利一樣會先被扣稅再交到你手上」、「海外券商最大風險就是你人怎麼了帳戶可能就很難開啟了」。不過也有人支持他，留言表「超過180萬有遺產稅很重的問題，其餘完全更優勢」。