陸股下滑⋯他不解「沒人護盤？」 網曝殘酷真相：想護但護不住

陸股2月6日集體大幅低開，PTT網友好奇，台灣設有國安基金，用於穩定國內金融市場，但陸股卻一路下滑，他好奇「其他國家沒人護盤？」對此，其他人笑稱，「人家是護不住，不是不想，又沒散戶想接刀，股市的主體都是散戶」。

陸股持續疲弱，大陸官方則是護盤動作頻頻。隸屬於「國家隊」的中央匯金公司在陸股6日開盤後發布公告稱，「中央匯金公司充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。」

一名網友在PTT發文詢問「其他國家的股市會有政府護盤嗎？」他表示，台灣設有國安基金，用於穩定國內金融市場，然而近幾日發現上海證券一路下滑，他好奇「沒人護盤？還是護盤反而被當提款機，護了還是護不住往下溜啊？舉國之力的經濟體，難道真的護不住盤嗎？」

其他人則留言「護不住啊，又沒散戶想接刀，股市的主體都是散戶」、「人家是護不住，不是不想」、「你以為護盤就一定守得住？」、「中國都限空了，還不是護盤？」、「房市都撐不住了，還管股市？」、「中國也是大幅降準來護盤，結果還是拉不起來」、「中國股市再跌，護盤政策會越來越多，套著配很夠了」。

還有人留言「2020美國都無限QE了、日本政府狂買基金，你說呢？」、「日本央行買一堆ETF」、「哪個國家希望股市下跌的？就算是俄羅斯股市，普丁也會護盤呀」、「像歐美成熟市場，不需要特別護，他們會用其他的政策」、「誰不會，不護盤你們又要哇哇叫！」、「QE跟降息就是護盤啊」。