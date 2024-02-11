年終獎金、紅包別亂花！投資人該布局哪些產業？ 掌握龍年理財五族群概念股

2024年投資大趨勢該怎麼布局，趁著農曆新年假期，投資人不妨可以好好思考在年後該如何運用年終獎金或手邊的資金，在龍年好好理財錢滾錢。聯合新聞網為讀者整理五大亮點投資趨勢，趕快來看看有哪些重點產業未來有商機前景吧！

一、半導體、電子零組件與通信網路

根據Precedence Research統計指出，2024年的AI市場規模可達17.4億美元，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，AI或半導體需求，可望帶動伺服器或是電腦等整體科技類股潛力發展。

特別的是，華爾街2024年20大選股，以Nvidia為首選，分析師預期，輝達將能維持供應繪圖處理器（GPU）給資料中心的領先地位，強化支援企業客戶推出人工智慧（AI）技術的能力。

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二、金融業

國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，債市在2024年走多頭行情，對金融股有正面效果。不過相較銀行及壽險股，華南投顧董事長儲祥生和統一投顧董事長黎方國均推薦證券股。

儲祥生指出，台股在上攻萬九之際，隨著成交量放大有利券商經紀業務，再加上券商自營部的投資，因此券商2024年獲利更被看好。

黎方國額外提醒，台幣匯率對於壽險金融類股仍是不確定的變數，尤其壽險型金控股較易因為壽險公司獲利拖累整個金控獲利表現，因此他建議投資人可找銀行為主的金控股，或是小而美的銀行股，較為穩健。

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三、生技醫療

2024年糖尿病、減重、阿茲海默症等重磅新藥上市，可望帶動醫療股的營收成長。PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，AI與醫療產業結合後，將加速整體研發創新能量，投資人不妨逢低增持生物科技類股，以及大型製藥、醫療器材、醫療服務等。

中華開發生醫基金總經理徐大誠觀察，以眼科族群來說，從隱形眼鏡、眼科設備到醫材代工，少年到老年都有相關需求。新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示，醫療相關產業併購案與新藥證將陸續公布，釋出利多消息將成為生醫族群股價上攻的催化劑。

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四、電動汽車

電動車逐年翻倍成長，汽車產業持續朝向新能源車、電動車技術前進，也有望帶動相關新零件的開發腳步。DIGITIMES 最新發布《電動車產業報告》指出，相較於2023年的銷售量1,422萬台，2024年成長更為顯著將逾1,800萬台。

萬寶投顧研究部經理陳子榕認為，除了特斯拉之外，其他的電動車廠也極力趕上，包括中國大陸的比亞迪、蔚來、小鵬、理想等，以及歐美的福斯、福特、奧迪、賓士、BMW、保時捷。

根據全球汽車訊息平台Marklines資料顯示，美國2023年新能源汽車銷量年增率達50.15%，除美國之外，歐洲、日本及中國也都要求汽車業者2025年碳排量減至2015年的60%至70%，未來電動車供應鏈的前景持續看俏。

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五、奧運

2024年是運動品牌廠大顯身手的關鍵年，因為巴黎奧運即將於7月登場，大型國際運動賽事會帶動民眾運動的風氣，連帶刺激運動休閒產業的活絡，例如Nike在奧運年均會繳出年增超過10％的成績單，勢必連動到台股的「奧運概念股」。

第一金投顧董事長陳奕光分析，巴黎奧運的相關供應鏈包含品牌商營收及獲利表現，尤其這次奧運為疫情後首次舉行，品牌商對於供應鏈的拉貨力道絕對是觀察重點。

此外，除了台廠的成衣、紡織、製鞋及自行車產業外，取得轉播權的影視業、為了觀賽而帶動的觀光業或因為轉播技術，畫面呈現進步的面板業，皆具有有聲量和話題性。

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