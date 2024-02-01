台玻（1802）「喊加薪又收回」挨轟慣老闆 網酸：對股東是好事！歐印

台玻（1802）近日遭內部員工爆料，原訂於1/10公布加薪，後來又於1/26取消，改發放獎金。台玻董事長林伯豐表示，依然有全員加薪，表現好的員工調幅較大，平均調幅約3%，貢獻少的員工自己要努力。PTT網友狠酸是「林伯豐正常發揮」，還有人批評他是「是努力還是奴隸？」，網友笑稱「慣老闆典範，但對股東是好事，歐印」。

針對放話加薪又收回一事，林伯豐表示，公司前兩年都虧損，因此將重點放在「對公司有貢獻的人」，而不是全體發放獎金，他還說，「貢獻少的員工再怎麼抱怨都沒用，自己要努力」，另全員加薪有多有少，平均調幅3%。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「原來是豐哥啊！慣老闆界誰不認識我豐哥呢？你要努力啊！我喊加薪隨時可以收回的嘛！」事實上，林伯豐「慣老闆」爭議不少，他曾於2017年向當時的行政院長賴清德喊話，希望政府五年內不調高基本工資。

其他人則留言「這位就是台灣慣老闆的標準寫照，傳產老闆對內大肆批評，對中超舔，對員工超摳」、「努力員工還是奴隸員工？」、「就算+600也很少，根本趕不上通膨」、「放話還收回這真的超爛」、「沒辦法，玻璃在台灣獨家生意，為何鋼筋混凝土都有競爭，台泥、亞泥、國產、中鋼、東和、豐興，玻璃就這家？」、「台玻拿台灣的錢去中國虧一屁股，還只會舔中」。

還有人留言「對股東是好事，應該給豐哥一個讚」、「這傢伙意外嗎」、「講這種話就是要製造員工對立」、「2400調到3000才600元，是在？」、「董座想必十分努力」、「所謂對公司有貢獻的人，最後通常都是那些不事生產的人」、「連多給你600他都覺得不值，這種老闆還能跟嗎？」、「好險早已出清親中企業的股票」。