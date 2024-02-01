谷月涵看好49檔供應鏈股票 網憂成「出貨名單」：該賣了嗎？

寬量國際日前舉行「台灣半導體供應鏈主題投資記者會」，寬量國際（QIC）策略長谷月涵指出，看好台股市場的半導體發展，包括49家台灣半導體供應鏈廠商。PTT網友認為，谷月涵身為反指標，擔心的直呼「持股被點名了要不要賣啊」，還有人笑稱「谷大師一次點名這麼多檔，是要台股崩爛嗎？」

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，台灣許多中小企業是台積電的供應鏈，未來10年市值可能成長10倍，不要說外國人，外星人都應該來投資。一名網友在PTT發文表示，「未來十年，外資的外會變成外星人的外，49張明牌隨便撿隨便賺，睏霸數錢就趁這波」。

其他人則留言「我比較想去投資外星人」、「要跌10倍，完了」、「市值翻十倍....台股10萬點」、「大家都有點到名了吧」、「持股被點名了要不要賣啊」、「誰的持股被點名了，自己認領」、「出貨名單？」、「投信趕快出一檔包49間的ETF啊」、「地球人的韭菜不夠割了，連外星人韭菜也割？」、「被點名的雖小」、「地圖炮死一片」、「太會吹了吧，外星人ETF包起來啊」。

還有人留言「還好我都沒有，該高興嗎」、「被點到名的自己小心」、「訊號出現了」、「外星人：什麼落後鳥科技」、「難怪GG在跌」、「到時候能酸被外星人騙上車」、「連外星人都套萬八」、「被點到的快逃」、「外星人概念股」、「原來這兩天是在跌這個，果然是谷大濕」、「點名完就瘋狂烙賽，真的明燈不要不信」。

寬量國際所追蹤的49家台灣半導體供應鏈廠商，包含昇陽國際（8028）、中砂（1560）、瑞耘（6532）、帆宣（6196）、濾能（6823）、漢唐（2404）、聖暉（5536）、迅德興業（6292）、盟立（2464）、華景電（6788）、世禾（3551）、科嶠（4542）、京鼎（3413）、上品（4770）、日揚（6208）、長興材料（1717）、光罩（2338）、家登（3680）、家碩（6953）、意德士（7556）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、友威科（3580）、閎康（3587）、汎銓（6830）、宜特（3289）、桓達（4549）、捷流閥業（4580）、晶彩科（3535）、博磊（3581）、鈦昇（8027）、萬潤（6187）、致茂（2360）、采鈺（6789）、精材（3374）、崇越（5434）、華立（3010）、翔名（8091）、光洋應材（1785）、永光化學（1711）、中華化學（1727）、三福化工（4755）、達興材料（5234）、勝一化工（1773）、聯華實（1229）、信紘（6667）、志聖（2467）、均華（6640）與均豪（5443）。