台股跌破季均線該一鍵出清？網狂點頭：再不跑就保重

台股17日開低走低，早盤最低一度下殺至17151.58點，一舉摜破季線，後續盤中跌幅稍有收斂，大盤點數終場點數收在17616.79點，下跌185.08點，跌幅1.07%。PTT網友好奇「跌破季均線是不是該一鍵出清？」其他人狂點頭，直呼「寧可少賠不要慘賠」，但也有人建議「越跌越買」。

台股17日跌破17200點，一舉跌破季均線，其中台積電（2330）明日將召開法說會，今日股價表現逆勢抗跌，早盤以583元開出，盤中於平盤之上震盪，午盤過後賣壓湧現，一度跌破平盤，最低達578元，後續受尾盤受到拉抬，終場收581元，上漲1元，漲幅0.17%。

一名網友在PTT發文詢問「跌破季均線是不是該一鍵出清？」他表示，根據均線法則來說，季線是股市多空的生命線，台股從破兩萬口空單的指數高點，一路被殺到破季均線，技術面應該就是翻空，他問，「是不是就該一鍵出清了？」

其他人則留言「不然呢？萬五見」、「訊號來了」、「再不跑的保重」、「寧可少賠不要慘賠，留的青山在，不怕沒柴燒」、「應該沒人萬八做多吧」、「紀律只適用在賺錢不適用在賠錢」、「嚴守紀律，快賣！」、「其實也沒什麼跌，一堆人在恐慌」、「還有錢嗎？沒錢就出清，有錢繼續攤」、「一鍵停，不要怕」、「破了季線站不回來一堆」。

不過也有人留言「當然是加碼啊」、「嚇甩磨」、「出了就會漲了」、「看你是哪一派的，有紀律派的有越跌越甜派的」、「不要賣，就繼續跌；你賣了就止跌反彈了」、「看收盤有沒有守住」、「畢業文還沒出來，還有得殺」。