紅海危機「不是短期利多」？他曝關鍵漲勢 網預言：隔日一根
美軍中央司令部9日說，美國與英國海軍在紅海南部攔截大批來自「胡塞」武裝組織朝向國際海運路徑發射的無人機與飛彈攻擊，次數達21次。地中海航運公司宣布下周一起調漲貨櫃費率。PTT網友討論，「看起來不是短期利多，歐運期貨今天也上漲，水手們還懷疑？隔日一根！」
一名網友在PTT轉貼新聞指出，地中海航運公司宣布漲價，下周一起美國西岸航線貨櫃費率為5000美元，東岸航線為6900美元，墨西哥灣航線為7300美元。
該網友表示，連地中海航運公司都起漲，馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）也紛紛繞道，照目前局勢來看，只要戰爭不結束，紅海都走不了，這麼看來不是短期利多，加上歐運期貨今天也上漲，水手們還懷疑？」
其他人則留言「達飛好像也是15日漲」、「陽長表示欣慰」、「長榮直上五百」、「才要漲價，表示利多出盡？」、「陽明48.2買了100張」、「長久性威脅全世界商船，恐攻，能持續多久？」、「明天一根」、「不漲價才奇怪」、「沒貨載，漲價有什麼用」、「已經持續一個月了，算久嗎」、「運價去年低迷一年，船公司能賺錢，運價漲只會賺更多」。
還有人留言「時間驗證，這種恐攻全世界商船，我認為不能持久，隨時開戰機率高」、「胡賽隨時有可能被打趴，千萬不要買航運，不要被騙上船，明天市價空漲最多的長榮」、「可憐水手，反彈當回升，這次恐怕不是10年就能解套的」、「長榮1000，陽明500，萬海450」。
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