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台股上看2萬點⋯資深投資人卻把錢放到債券現金 有錢人看到什麼苗頭？

商業周刊／ 撰文者：老馬
台北股市示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台北股市示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

摘要

1.2024年一開始，全球股市牛氣沖天。但黃金價格卻持續上漲、富人階級也將資產分配到現金及債券，充分顯示出保守與積極的2種心態。

2.可參考企業資本支出持續擴增及配發高股息的績優股，股價會有好表現，而且比較有底氣能穩定獲利、配息。

3.2024年的投資重點：高出低進，不要一味做多。隨時保持彈性，持股比重可高可低，預留備案很重要。

2024年一開始，全球股市仍牛氣沖天。不過，避險代表的黃金價格也往上衝，意味著投資人對於經濟前景是又愛又怕。在股市方面，一派人追逐報酬率較高的標的，也有富人階級將資產分配到現金及債券，充分顯示保守與積極的不同心態。

事實上，這也是2024年的寫照。美國聯準會（FED）今年肯定會降息，問題只是哪一季開始。美元開始緩步下跌，其他新興貨幣則會谷底反彈。這個趨勢可能要等到降息時間確定後才會改變，現階段仍是進行中。

全球通膨問題解決了大半，不過各國的經濟現況卻差異極大，不只是貧富差距加大，景氣表現也並非雨露均霑。投資策略要保持彈性、事實調整，該國的未來展望及基期位置是很大關鍵，無論看好或看壞都一樣。

2023年，由於外資認錯回補，造成台股漲勢凌厲，加上ETF強大的吸引力，台股膨脹很大。我預估今年不太容易再出現這種情形，指數漲跌不大，但是波動大。個股表現仍是主軸，好壞股的股價如同天堂與地獄。

2023年漲最多的股票，到了今年肯定還有機會繼續漲，但一定是極少數。不妨將目光放在主流科技股、AI相關、半導體類股外，企業資本支出持續擴增及配發高股息的績優股，股價會有好表現，而且比較有底氣能穩定獲利、配息。

以下提供一些個股：

台泥（1101）。

●大成（1201）。

●金像電（2368）。

台積電（2330）。

台光電（2338）。

富世達（6805）。

●晶呈（4768）。

信驊（5274）。

世芯-KY（3661）。

寶雅（5904）。

保持一些不確定性，較能讓市場有所警惕，反而是好事。記住，高出低進，不要一味做多。隨時保持彈性，持股比重可高可低，預留備案很重要。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

台股 富人 金價 台積電 台光電 富世達 台泥 信驊 世芯 寶雅

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