快訊

空服員指引「10人一組、冷靜！」 日航乘客憶死裡逃生：一出錯就結果不同

起飛降落時別睡！機師女兒發文提醒 父親叮嚀「搭機必做3件事」

22到23年…高點跌至萬二又漲回萬七！ 專家：真切感受到「股票資產配置」的重要

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股。 聯合報系資料照
台股。 聯合報系資料照

編按：原文發文時間為2023年12月31日

回顧2023

今天是2023年的最後一天，相較於去年底低迷的盤勢，今年後半年的強勢反彈，有乖乖待在市場裡的朋友，想必都能意氣風發地笑著跨年。

12/29收盤，大盤指數停在17930，距離歷史高點18619剩下689點。我的股票總資產雖尚未回到上次創下的新高，但距離重返榮耀也只差最後20萬，而有趣的是這兩次推升資產成長的助力卻不同。

2022年:台積電、金融股、南亞

回顧2022年第一季，我的股票資產成長動能來自台積電、金融股以及當年景氣正盛要配7.5元股利的南亞。當然之後誠如大家所知，大盤自年初的一萬八千點，一路跌至10月的一萬二千點，不僅帳面上獲利回吐，有些標的未實現損益甚至還到-30%的窘境。

2023年：美股ETF、高股息ETF、金融股

2023前半年股市持續委靡不振，南亞因走向景氣低周期而導致股價大幅修正，台積電一度跌破500元大關，現正一路起伏努力往600元的方向邁進。

直到2023年7月拜AI相關產業飆漲所賜，帶動00878、0056價格不斷攀升，加上復甦的美國科技股強力反彈，我持有的00757、00916也持續創下驚人漲幅。高股息ETF、美股ETF頂替了南亞、台積電市值萎縮的部位，使我的股票資產又重回2022年初的高峰。

這兩年的經歷，讓我真切感受到「股票資產配置」的重要。無論是投資個股還是ETF，單壓同一類股都是較具風險的做法，容易使股票總資產走向一榮俱榮，一損俱損的局面，不夠穩健。投資產業太集中不論是股利現金流，還是變賣股票獲取資本利得，都會深受景氣波動限制，容易跌深套牢、缺乏資產臨時變現的彈性。

因此，「分散」是投資股票很重要的做法，「進場分散」、「產業分散」都有助於維持我們股票總市值的穩定。

以上是我的小小總結，預祝大家新年快樂、明年股市投資繼續口袋滿滿、笑開懷！

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00757統一FANG+ 00916國泰全球品牌50 2330台積電 大盤 資產 科技股 金融股

延伸閱讀

定期定額0056、00713、00878搭配006208！ 專家：2024年會繼續執行

0056新年首配0.66元…16號為最後買進日！ 專家：預估全年配息將創新高

600以下台積電（2330）是天上掉下來的禮物？ 專家：祈禱護國神山持續頂住台股基本面

0056從善如流改為季配息…17日預計配息0.66元！ 專家提醒：買進前注意這數字

相關新聞

22到23年…高點跌至萬二又漲回萬七！ 專家：真切感受到「股票資產配置」的重要

2023前半年股市持續委靡不振，南亞因走向景氣低周期而導致股價大幅修正，台積電一度跌破500元大關，現正一路起伏努力往600元的方向邁進。

長榮海運（2603）填息 網憂「該跑了」：還有千萬水鬼在水下

葉門胡塞叛軍持續攻擊行經紅海商船，讓全球各大航商恢復走蘇伊士運河的時間恐怕會拉長。2日長榮海運（2603）股價一度衝高來到155元順利填息。PTT網友憂心「新聞來了是不是該跑了？」有人狠酸，「填七張，但還有千萬水鬼在水底下」。

不靠AI、重電…他押寶4檔「冷門股」狂賺5千萬 眾人哭了：贏的是我的錢

一名40歲男網友公開2023年投資成績單，短短4年的時間，資產從不到千萬到衝破1.22億元，而且還不用AI、重電等飆股，靠著4檔就猛賺5千萬。貼文曝光後，底下網友紛紛驚呼：「好誇張」、「可以出書了」。

2024年投資最該注意的重點訊號：降息資訊越來越多 就該準備下車

回顧2023年，是股市投資人豐收的一年，債券投資人則要看何時買進，盈虧不一定。但整體來說，最大的贏家是ETF投資人...

波克夏為何強大？ 巴菲特採用著名籃球教練制勝方法 創造強勁「伍登效應」

波克夏系統的要素及其規模均異乎尋常。我所知道的大公司，沒有一家具有波克夏一半的要素…

專家示警「台股背離基本面」 網不信邪：要噴爆了！

今年來加權指數上漲26.6%，在AI風潮席捲下，台股一路奔向萬七點，台經中心執行長吳大任警告，近期台股有點背離基本面，若台灣出口未改善，長期而言還是會反映在股價上。PTT網友卻不買帳，直指不應該看基本面，而是要跟著話題走，「要噴爆了吧！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。