22到23年…高點跌至萬二又漲回萬七！ 專家：真切感受到「股票資產配置」的重要

編按：原文發文時間為2023年12月31日

回顧2023

今天是2023年的最後一天，相較於去年底低迷的盤勢，今年後半年的強勢反彈，有乖乖待在市場裡的朋友，想必都能意氣風發地笑著跨年。

12/29收盤，大盤指數停在17930，距離歷史高點18619剩下689點。我的股票總資產雖尚未回到上次創下的新高，但距離重返榮耀也只差最後20萬，而有趣的是這兩次推升資產成長的助力卻不同。

回顧2022年第一季，我的股票資產成長動能來自台積電、金融股以及當年景氣正盛要配7.5元股利的南亞。當然之後誠如大家所知，大盤自年初的一萬八千點，一路跌至10月的一萬二千點，不僅帳面上獲利回吐，有些標的未實現損益甚至還到-30%的窘境。

2023年：美股ETF、高股息ETF、金融股

2023前半年股市持續委靡不振，南亞因走向景氣低周期而導致股價大幅修正，台積電一度跌破500元大關，現正一路起伏努力往600元的方向邁進。

直到2023年7月拜AI相關產業飆漲所賜，帶動00878、0056價格不斷攀升，加上復甦的美國科技股強力反彈，我持有的00757、00916也持續創下驚人漲幅。高股息ETF、美股ETF頂替了南亞、台積電市值萎縮的部位，使我的股票資產又重回2022年初的高峰。

這兩年的經歷，讓我真切感受到「股票資產配置」的重要。無論是投資個股還是ETF，單壓同一類股都是較具風險的做法，容易使股票總資產走向一榮俱榮，一損俱損的局面，不夠穩健。投資產業太集中不論是股利現金流，還是變賣股票獲取資本利得，都會深受景氣波動限制，容易跌深套牢、缺乏資產臨時變現的彈性。

因此，「分散」是投資股票很重要的做法，「進場分散」、「產業分散」都有助於維持我們股票總市值的穩定。

以上是我的小小總結，預祝大家新年快樂、明年股市投資繼續口袋滿滿、笑開懷！

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