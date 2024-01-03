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長榮海運（2603）填息 網憂「該跑了」：還有千萬水鬼在水下

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論長榮海運填息。 圖／聯合報系資料照片
網友討論長榮海運填息。 圖／聯合報系資料照片

葉門胡塞叛軍持續攻擊行經紅海商船，讓全球各大航商恢復走蘇伊士運河的時間恐怕會拉長。2日長榮海運（2603）股價一度衝高來到155元順利填息。PTT網友憂心「新聞來了是不是該跑了？」有人狠酸，「填七張，但還有千萬水鬼在水底下」。

長榮海運2023年6月30日將除息，每股配發現金股利70元，持有一張長榮海運的股東可以領到7萬元的現金，隨著股價衝上155元，去年到現在一直持有長榮海運的投資人，順利完成填息。

一名網友在PTT發文表示，新的一年剛開始，國際情勢不平靜，戰爭、區域衝突對股市衝擊都很巨大，希望紅海事件及早落幕。

其他人留言「7勇士馬上變水鬼」、「減資前剩20張均價105上下，現在剩8張，app成本損益亂七八糟，已經佛性存股」、「歐洲線大漲+20%沒意外，本週五scfi直接上2000點上？」、「能在半年內，拉回來真的很猛」、「半年填息沒啥了不起的 但殖利率是45%還填的 這就真的很扯」、「填息7武海，一起去填海」、「才七張賺快50萬，有夠羨慕」。

還有人留言「跌回去了啦，又是你你最累」、「出貨開高收最低」、「那些說沒有機會填息的老輸，以後大家要記得啊」、「老大預告在前！先填息，再來往300股價邁進」、「填七張，但還有千萬水鬼在水底下」、「賺爛了賺爛了」、「假日新聞連發就是要出貨，還有人追高？」

長榮 PTT 長榮海運

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